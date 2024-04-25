THY'nin bazı seferleri iptal edildi
Türk Hava Yolları (THY), Fransa’nın Lyon, Marsilya, Nice ve Paris kentlerine yarın icra edilmesi planlanan bazı seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.
Edinilen bilgiye göre, bu ülkedeki yer hizmetleri ve güvenlik personelinin yapacağı grev nedeniyle bazı seferler karşılıklı iptal edilirken, THY yetkilileri vatandaşlara uçuşlarıyla ilgili güncel durumu, THY'nin internet sitesinden kontrol etmeleri uyarısında bulundu.
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