THY'nin bazı seferleri iptal edildi

Yayınlanma: 25.04.2024 - 00:28

Güncelleme: 25.04.2024 - 00:28

Edinilen bilgiye göre, bu ülkedeki yer hizmetleri ve güvenlik personelinin yapacağı grev nedeniyle bazı seferler karşılıklı iptal edilirken, THY yetkilileri vatandaşlara uçuşlarıyla ilgili güncel durumu, THY'nin internet sitesinden kontrol etmeleri uyarısında bulundu.