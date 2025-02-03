Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı: Ocak ayı dış ticaret açığında büyük artış!

Yayınlanma: 03.02.2025 - 12:30

Güncelleme: 03.02.2025 - 12:30

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ocak 2025 dönemi dış ticaret verilerini açıkladı. Bakan Bolat, Ocak ayında Türkiye'nin mal ihracatının tarihin en yüksek seviyesi olan 21,2 milyar dolara ulaştığını iddia etti. Ocak ayında ithalatın ise geçen yıla göre yüzde 10,2 artarak 28,8 milyar dolara çıktığını ifade etti. Bu gelişme ile dış ticaret açığı yüzde 24,2 oranında artarak 7,7 milyar dolar oldu.

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Hasan Turan Salonu’nda açıklama yapan Bakan Bolat, yeni yılın ilk ihracat rakamlarının rekor kırdığını iddia etti. Ocak ayında ihracatın yüzde 5,8 artarak 21,2 milyar dolara yükseldiğini vurgulayan Bolat, "Ocak ayı mal ihracatımız tarihin en yüksek seviyesine çıktı" dedi.

Bakan Bolat, ocak ayında ithalatın yüzde 10,2 artarak 28,8 milyar dolara yükseldiğini ve ihracatın ithalatı karşılama oranının 3 puan azalarak yüzde 73,4’e düştüğünü aktardı. Ocak ayında dış ticaret açığının 7,7 milyar dolar olduğunu açıklayan Bolat, yıllık dış ticaret açığının ise 83,7 milyar dolar olarak kaydedildiğini belirtti.