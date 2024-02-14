Ticaret Bakanlığı açıkladı: Hizmet ihracatında ilk yaşandı

Ticaret Bakanlığı, hizmet ihracatında ilk defa 100 milyar dolar rakamına erişildiğini, seyahat gelirlerinin ise 48 milyar dolara ulaşarak rekorunu yenilediğini duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 10:56
Ticaret Bakanlığı açıkladı: Hizmet ihracatında ilk yaşandı
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Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Ödemeler Dengesi raporunu ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Ödemeler Dengesi raporunu ilişkin değerlendirmede bulunuldu. 

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Açıklamada, cari işlemler açığının 2023 yılı Aralık ayında yüzde 65,2 azalışla 2,1 milyar dolara 2023 yılının tamamında ise yüzde 8 azalışla 45,2 milyar dolara gerilediği ifade edildi. 

Hizmet ihracatında ilk defa 100 milyar dolar rakamına erişildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Hizmet gelirleri 2023 yılında 100 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaşmıştır. Hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirleri ise 48 milyar dolara ulaşarak rekorunu yenilemiştir. Bakanlığımızca açıklanan geçici dış ticaret istatistiklerine göre ocak ayında dış ticaret açığı yüzde 56,8 oranında azalarak 6,2 milyar dolar (2023 Ocak: 14,3 milyar dolar) gerçekleşmiştir. Bu kapsamda cari işlemler açığında geçtiğimiz yılın ikinci yarısından itibaren yıllıklandırılmış bazda görülen düşüşün 2024 yılı genelinde devam etmesi beklenmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, mal ve hizmet ihracatını artırmak için uygulamaya koyduğumuz ihracat stratejileri ve sunduğumuz desteklerle birlikte yerli üreticileri haksız rekabete karşı korumaya yönelik ithalat politikalarımızla, cari işlemler hesabında izlenen olumlu eğilimin sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalarımızı paydaşlarımızla iş birliği içinde sürdürüyoruz. 'İnovasyon, üretim, yatırım, istihdam, ihracat, adil bölüşüm' kapsamında şekillenen politikalarımızla, Türkiye ekonomisini daha rekabetçi ve güçlü bir konuma taşımaya kararlıyız. Cari işlemler hesabında kalıcı iyileşme ile sürdürülebilir refah artışı için gerekli makroekonomik istikrarı güçlendirmeyi hedefliyoruz." 


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