Ticaret Bakanlığı kararı: İthalatta gözetime 'geri gelen eşya' muafiyeti
Ticaret Bakanlığı kararına göre, "Geri gelen eşya" statüsünde serbest dolaşıma giren ürünler için "ithalatta gözetim" hükümleri uygulanmayacak.
"Geri gelen eşya" statüsünde serbest dolaşıma giren ürünler için "ithalatta gözetim" hükümleri uygulanmayacak.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, balık ile canlı bitki ve ağacın da aralarında bulunduğu ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçıların, ithalata ilişkin bilgileri önce ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine kaydettirmeleri gerekiyor.
Düzenlemeyle 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamında "geri gelen eşya" statüsünde serbest dolaşıma giren ürünler için tebliğ hükümleri uygulanmayacak.
"Geri gelen eşya" kapsamında serbest dolaşımda bulunan eşya, Türkiye Gümrük Bölgesi'nden veya Türkiye'nin anlaşmalarla dahil olduğu gümrük birliği gümrük bölgelerinin diğer bir noktasından ihraç edildikten sonra 3 yıl içinde yeniden serbest dolaşıma girmesi halinde ve beyan sahibinin talebi üzerine ithalat vergilerinden muaf tutuluyor.
İlgili Haberler
- 435 bin ton ekmeklik buğday ithalatı Meclis gündeminde
- Resmi Gazete'de yayımlandı: Akıllı telefon ithalatında düzenleme
- Doğalgaz ithalatında kuraklık etkisi
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
En Çok Okunan Haberler
- Yolcu otobüsünde 110 kilo eroin ele geçirildi
- İlber Ortaylı'dan Rusya ve Montrö çıkışı
- Trabzonspor sahasında 355 gündür kaybetmiyor
- Kanun teklifi: Bebek ve hasta ürünlerinde KDV indirimi
- Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor All Star'da sürpriz
- Belediyeler iklim kriziyle mücadele için buluştu
- İthalatta gözetime 'geri gelen eşya' muafiyeti
- Akaryakıt zammı İETT'yi de zora soktu!
- Çelikten Atatürk heykelinin açılışı yapıldı
- Yumurta için 'salmonella' uyarısı