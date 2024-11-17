Ticaret Bakanlığı'ndan 575 firmaya 'dahilde işleme izin belgesi'
Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 575 firma için izin belgesi düzenledi.
Ticaret Bakanlığı'nın, ekim ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ve firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, geçen ay 575 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 2 hariçte işleme izin belgesi ile 56 yurt içi satış ve teslim belgesi verildi.
Firma talebine istinaden 33 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.
Etiketler: #Ticaret Bakanlığı #ticaret
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