Ticaret Bakanlığı'ndan kasım ayı indirim kampanyalarına denetim: 12 dosyaya yaptırım

Yayınlanma: 19.11.2024 - 12:21

Güncelleme: 19.11.2024 - 12:21

Ticaret Bakanlığı, kasım ayında başlatılan indirim kampanyalarını takibe aldı. Reklam Kurulu'nun 12 Kasım'da gerçekleştirdiği toplantıda incelemesi tamamlanan 14 dosya karara bağlanarak, 12 dosya hakkında idari yaptırım uygulanması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı, kasım ayında tüketici mağduriyetine yol açan yanıltıcı indirim kampanyalarına karşı denetimlerini sürdürüyor. Reklam Kurulu'nun 12 Kasım'da gerçekleştirdiği toplantıda incelemesi tamamlanan 14 dosya karara bağlandı. 12 dosya hakkında idari yaptırım uygulanması kararlaştırıldı. Resen inceleme başlatılan 28 dosya hakkında ise soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kasım ayı indirimlerine ilişkin reklamların halen yayınlanmaya devam ettiği göz önüne alındığında gerek bakanlığımızca yapılan tespitler gerekse bakanlığımıza ulaşmaya devam eden tüketici şikayetlerine istinaden çok sayıda denetim ve soruşturmanın önümüzdeki günlerde artarak devam edeceği ön görülmektedir" denildi.

'FIRSATA ÇEVİRENLERİ GÖRMELİYİZ'

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, mal ve hizmet piyasalarında indirimli satış dönemlerinin gerek satıcılar açısından gerekse tüketiciler açısından bir fırsat olabileceğini söyledi. Kılıç, ancak bunun dürüst, şeffaf, öngörülebilir olduğu müddetçe işletmeler açısından sürdürülebilir olduğuna dikkat çekerek, "Tüketiciler açısından da güveni telkin eder. Bu da işletmelerin ekonomik varlıklarını sürdürmesine bir araç olarak devam eder. Tüketiciler olarak biz bunu fırsata çevirenleri görmeliyiz. Her şeyi para olarak gören, etik değerleri hiçe sayan, sürekli kar edeyim anlayışıyla hareket eden hatta dolandıran ve indirim öncesi fiyatları yükseltip indirim varmış gibi tüketicilere sunan bir takım işletmeler var. Gelen şikayetler arasında bunu yoğun olarak görüyoruz" dedi.

Kılıç, sahte ve taklit alışveriş sitelerine dikkat çekerek, "Dolandırıcılar sanki bir ürün indiriliyormuş gibi sahte siteler yaparak firmaları taklit ederek bu firmalardan kendilerine çıkar sağlıyorlar. Tüketiciler bu durumu anladıkları andan itibaren, haklarını kullanmak istiyor; ama firmaları bulamıyorlar. Bulamayınca büyük bir mağduriyet yaşanıyor. Ve şikayet mekanizmalarını kullanıyorlar. Ama ortada olmayan bir firmadan da paraları tahsil etme şansları kalmıyor. Kasım ayında tüketiciler ciddi anlamda aldıkları mal ve hizmetlerde mağduriyet yaşıyorlar. İndirim varmış gibi gösteren firmalar var. Bununla ilgili şikayetler var. Hatta bazen normal fiyatın üzerine çıkan rakamlarla ilgili bize şikayet bildiriliyor. Biz gelen şikayetleri ilgili Ticaret Bakanlığı'na bildiriyoruz. Bakanlığın yanında belediyelerin de denetim yapması gerekiyor" ifadelerini kullandı.