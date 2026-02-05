Ticaret Odası Başkanı açıkladı: Ramazan pidesi fiyatları belli oldu!

Aksaray Ticaret Odası Başkanı Halis Altınsoy, ramazan ayında satılacak pide ve ekmek fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı.

Altınsoy’un verdiği bilgilere göre, ramazanda 200 gram sade pide 20 TL’den satışa sunulacak. Buna göre 350 gram sade pide 35 TL, 350 gram yumurtalı susamlı pide 40 TL, 350 gram çift yumurtalı susamlı pide 45 TL, 400 gram tahinli pide ise 150 TL’den tüketiciyle buluşacak.

Ekmek fiyatlarına da değinen Altınsoy, kentte hâlihazırda 210 gram ekmeğin 12 TL’den satıldığını, yeni tarifeyle birlikte fiyatın 15 TL’ye çıkmasının beklendiğini belirtti. Altınsoy, söz konusu tarifenin Ticaret Bakanlığı onay sürecinde olduğunu ve onayın 10-15 gün içinde alınmasının öngörüldüğünü ifade etti.