Ticaret savaşları milyarderleri vurdu: Teknoloji devlerinin servetleri eridi!

Yayınlanma: 08.04.2025 - 11:59

Güncelleme: 08.04.2025 - 12:06

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret ortaklarına yönelik karşılıklılık esasına dayanan yeni tarifeleri, küresel piyasalarda satış baskısını artırdı. Bu gelişmelerin ardından, dünyanın en zengin 10 isminden 9’unun servetinde yılbaşından bu yana piyasa dalgalanmalarına paralel olarak yaklaşık 370 milyar dolarlık azalma görüldü.

Trump’ın uygulamaya koyduğu korumacı ticaret politikaları, küresel çapta belirsizlik yaratmaya devam ediyor. Bu çerçevede atılan ve ileride atılması beklenen misilleme adımları, risk algısının olağanüstü yüksek kalmasına neden oluyor.

Geçtiğimiz hafta imzalanan başkanlık kararnamesiyle birlikte, ABD çok sayıda ülkeden ithal edilen ürünlere yüzde 10 ila 50 arasında değişen oranlarda yeni tarifeler uygulamaya başladı.

Peş peşe gelen tarife kararları, dünya ekonomisine dair öngörüleri zorlaştırırken, diğer ülkelerden gelen ve gelmesi muhtemel misilleme açıklamaları, ticaret savaşlarının derinleşebileceğine dair beklentileri güçlendiriyor. Özellikle ucuz iş gücü, güçlü üretim altyapısı ve lojistik avantajları bulunan Çin, Vietnam ve Tayvan gibi ülkeler, uygulanan tarifelerden ciddi şekilde etkileniyor. Bu durum, sadece bu ülkelerin borsalarını değil, küresel pay piyasalarında da risk seviyesini yukarı taşıyor.

ZENGİNLERİN SERVETİ ERİYOR

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, dünyanın en zengin 10 isminden 9’unun serveti, piyasalardaki hareketlere paralel olarak önemli ölçüde azaldı. Bu milyarderlerin 9’u ABD, 1’i ise Fransa merkezli. Ayrıca, bu isimlerin büyük kısmı teknoloji sektöründe faaliyet gösteriyor.

Küresel piyasalarda ticaret geriliminin tırmanabileceği yönündeki beklentiler ve stratejik ürünler üzerindeki yaptırım riskleri, teknoloji hisseleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Bu da teknoloji alanında servetini oluşturan milyarderlerin kayıplar yaşamasına yol açıyor.

Öte yandan, ABD’nin tarife kararlarına karşılık olarak Çin, orta ve ağır nadir toprak elementlerini ihracat kontrol listesine dahil etti. Çin’in küresel arzın çoğunu sağladığı bu elementler, birçok ileri teknoloji ürününde kritik rol oynuyor. Bu ürünler arasında nükleer reaktörlerden bataryalara, uzay teknolojilerinden tıbbi cihazlara kadar geniş bir yelpaze bulunuyor.

EN ÇOK KAYBEDEN MUSK TEK KAZANAN BUFFETT OLDU

Tesla’nın sahibi Elon Musk, serveti en çok gerileyen milyarder olarak dikkat çekiyor. Tesla hisselerindeki sert düşüş ve yeni gümrük tarifelerinin etkisiyle dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk’ın serveti yıl başından bu yana yaklaşık 135 milyar dolar azalarak 300 milyar doların altına indi. 9 milyarderin serveti üç ayda 370 milyar dolar azaldı. Onu, Oracle’ın kurucusu Larry Ellison ve Amazon’un sahibi Jeff Bezos izliyor.

Fransız iş insanı Bernard Arnault’nun da aralarında bulunduğu diğer milyarderler de ciddi kayıplar yaşarken, Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg, Microsoft’un eski CEO’su Steve Ballmer ve Bill Gates de bu süreçte değer kaybı yaşayan isimler arasında yer aldı.

Bu dönemde servetini artırmayı başaran tek isim ise yatırım dünyasının efsanevi ismi Warren Buffett oldu. Buffett elde ettiği kazançla listenin en istikrarlı ismi olmayı sürdürdü.

Sonuç olarak yılın başından bu yana dünyanın en zengin 10 isminden 9’u servetlerinde büyük kayıplar yaşarken yalnızca Buffett bu eğilimin dışında kaldı.