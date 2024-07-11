Ticareti yasak hayvan türlerini satanlara ceza!

Tarım ve Orman Bakanlığı, ticareti yasaklanan hayvan türlerinin internet üzerinden satışını yaptığı tespit edilen kişilere toplam 230 bin lira para cezası uyguladı.

AA
Yayınlanma: 11.07.2024 - 12:40
Ticareti yasak hayvan türlerini satanlara ceza!
Abone Ol google-news

Tarım ve Orman Bakanlığı, ticareti yasak hayvan türlerini satanlara ceza kesti.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ticareti yasak olan hayvan türlerinin internetten satışının yapılmasına ilişkin bilgi verdi.

Biyokaçakçılıkla mücadeleyi sadece sahada değil sanal ortamda da sürdürdüklerini belirten Çokçetin:

"Yemen bukalemunu, kuzgun, peçeli baykuş, piton gibi ticareti yasaklanan türlerin satışını yaptığı Müdürlüğümüzce tespit edilen kişilere toplamda 230 bin lira para cezası uygulanmıştır." 


tarım ve orman bakanlığı haberleri Doğa Koruma ve Milli Parklar haberleri ceza haberleri

İlgili Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı ile TGDF'den 'gıda okuryazarlığı' işbirliği

Tarım ve Orman Bakanlığı ile TGDF'den 'gıda okuryazarlığı' işbirliği
Tarım ve Orman Bakanlığı, Bodrum’daki doğal sit alanındaki tesisini büyütmek için izin aldı: Korumuyor, katlediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bodrum’daki doğal sit alanındaki tesisini büyütmek için izin aldı: Korumuyor, katlediyor
CHP'den Tarım ve Orman Bakanlığı'na '3 milyon liralık kayıp kablo' sorusu

CHP'den Tarım ve Orman Bakanlığı'na '3 milyon liralık kayıp kablo' sorusu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler