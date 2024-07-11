Ticareti yasak hayvan türlerini satanlara ceza!
Tarım ve Orman Bakanlığı, ticareti yasaklanan hayvan türlerinin internet üzerinden satışını yaptığı tespit edilen kişilere toplam 230 bin lira para cezası uyguladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, ticareti yasak hayvan türlerini satanlara ceza kesti.
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ticareti yasak olan hayvan türlerinin internetten satışının yapılmasına ilişkin bilgi verdi.
Biyokaçakçılıkla mücadeleyi sadece sahada değil sanal ortamda da sürdürdüklerini belirten Çokçetin:
"Yemen bukalemunu, kuzgun, peçeli baykuş, piton gibi ticareti yasaklanan türlerin satışını yaptığı Müdürlüğümüzce tespit edilen kişilere toplamda 230 bin lira para cezası uygulanmıştır."
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