Ticari kredilerde daralma: 4,5 yılın en düşük seviyesinde

Yayınlanma: 08.08.2023 - 14:40

Güncelleme: 08.08.2023 - 14:40

Merkez Bankası’nın yeni yönetimi, döviz kuru istikrarını destekleme ve enflasyonist etkileri kontrol etme amacıyla ticari kredilerde bankaların faiz artışı yapmalarının önünü açtı.

Ekonomim gazetesinden Şebnem Turhan'ın Merkez Bankası verilerinden derlediği habere göre, Bankacılık sektöründe ticari kredilerde büyüme hızı yüzde 4,61 ile Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

Ticari kredi daralması da 4.5 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Rakamlara sadece özel bankalar için bakıldığında daralma olduğu öne çıkarken kamu bankalarında ise ticari kredi büyüme hızı yüzde 20'nin üzerinde kaldı.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI İŞARET ETMİŞTİ

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyon raporu sunumunda kredilerdeki sıkılaştırmaya dikkat çekerek, "Miktarsal ve seçici kredi sıkılaştırmasının iç talebi dengeleyeceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Hafize Gaye Erkan, faiz indirimlerinin etkisinin bu şekilde kuvvetlendirileceğini dile getirmişti.