Tınaztepe Hastaneleri halka arz ediliyor

Tınaztepe Hastaneler Grubu’nun sahibi Tapdi Oksijen A.Ş, Piramit Menkul Kıymetler tarafından borsada eşit dağıtım yöntemiyle halka arz oluyor.

cumhuriyet.com.tr
02 Ocak 2023 Pazartesi, 13:52
Tınaztepe Hastaneleri halka arz ediliyor
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İzmir’de Tınaztepe Hastaneler Grubu’nun sahibi Tapdi Oksijen A.Ş, Piramit Menkul Kıymetler tarafından Borsada eşit dağıtım yöntemiyle halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri, 5-6 Ocak.

Tınaztepe Sağlık Grubu, bünyesinde Buca Tıp Merkezi, Özel Tınaztepe Hastanesi ve Özel Tınaztepe Galen Hastanesi olmak üzere 3 merkezi bulunduruyor.


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