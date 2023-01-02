Tınaztepe Hastaneleri halka arz ediliyor
Tınaztepe Hastaneler Grubu’nun sahibi Tapdi Oksijen A.Ş, Piramit Menkul Kıymetler tarafından borsada eşit dağıtım yöntemiyle halka arz oluyor.
İzmir’de Tınaztepe Hastaneler Grubu’nun sahibi Tapdi Oksijen A.Ş, Piramit Menkul Kıymetler tarafından Borsada eşit dağıtım yöntemiyle halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri, 5-6 Ocak.
Tınaztepe Sağlık Grubu, bünyesinde Buca Tıp Merkezi, Özel Tınaztepe Hastanesi ve Özel Tınaztepe Galen Hastanesi olmak üzere 3 merkezi bulunduruyor.
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