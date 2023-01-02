Tınaztepe Hastaneleri halka arz ediliyor

02 Ocak 2023 Pazartesi, 13:52

İzmir’de Tınaztepe Hastaneler Grubu’nun sahibi Tapdi Oksijen A.Ş, Piramit Menkul Kıymetler tarafından Borsada eşit dağıtım yöntemiyle halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri, 5-6 Ocak.

Tınaztepe Sağlık Grubu, bünyesinde Buca Tıp Merkezi, Özel Tınaztepe Hastanesi ve Özel Tınaztepe Galen Hastanesi olmak üzere 3 merkezi bulunduruyor.