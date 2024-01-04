Tiryakilere kötü haber... Bir sigara grubuna daha zam: 'Üreticinin ödediği vergi azaldı tüketicinin ise arttı'

Yayınlanma: 04.01.2024 - 09:35

Güncelleme: 04.01.2024 - 10:50

Köprü-otoyol geçişleri, MTV ve trafik cezalarından sonra bir sigara grubuna daha zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara markası olan PM grubuna 2 ila 3 TL arasında KDV'ye bağlı olarak zam geçişi olduğunu açıkladı.

"ÜRETİCİNİN ÖDEDİĞI VERGİ DÜŞTÜ TÜKETİCİNİN ARTTI"

Tütün ürünlerinden alınan ÖTV'de indirime gidildiğini söyleyen Dündar şunları söyledi:

"Fakat herkesten aldığı matrah oranında artışa gidildi. ÖTV'yi yüzde 63'ten yüzde 57 indirdiler ama vergi yükü arttı. Yani maktu vergi yüzde 1.35'ten yüzde 4.80 çıktı. İşin özeti üreticinin ödediği vergi düştü ama tüketicinin ödeyeceği arttı."

EN PAHALI SİGARA 70 TL

Zamlardan sonra en düşük sigara fiyatı 54, en yüksek sigara fiyatı ise 70 TL oldu.

Dündar'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı liste ise şöyle:

Öte yandan yılın ilk günü bir sigara markası olan Jit grubuna 1 TL ile 3 TL arasında zam gelmişti. Zam sonrası Jit grubunda en düşük sigara fiyatı 52, en yüksek sigara fiyatı ise 60 TL oldu.