Sigara isteğini kesen 10 besin: Bu gıdalar sigara isteğini azaltıp, vücudu nikotin ve toksinden arındırıyor...

Yayınlanma: 18.03.2024 - 15:19

Güncelleme: 18.03.2024 - 15:19

Sigara bağımlılığı dünya genelinde ciddi bir sorun olarak artmaktadır. Sigara kullanımı, akciğer dokusunda savunma sistemini bozar ve bu durum her türlü enfeksiyonun daha kolay gelişmesine, ağır seyretmesine ve solunum yetmezliği riskinin artmasına neden olabilir. Beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmek de sigara isteğini azaltmaya yardımcı olabilir. Bazı besinlerde bulunan maddeler, sigara isteğini azaltmaya yardımcı olabilir. Bu nedenle, sigarayı bırakma sürecinde sağlıklı ve dengeli bir beslenme planı oluşturmak önemlidir. Özellikle antioksidanlar, vitaminler ve mineraller bakımından zengin besinler tüketmek, vücudunuzu sigaranın zararlı etkilerinden korumaya yardımcı olabilir. Peki sigara isteğini azaltıp, vücudu nikotin ve toksinden arındırın gıdalar nelerdir? İşte sigara isteğini kesen 10 besin...

1. MUZ

Muz, içeriğindeki potasyum ve B vitamini sayesinde sigara bağımlılığını azaltma konusunda önemli bir besin. Ayrıca muz sigaranın vücuda olan zararlı etkilerini azaltmaya da yardımcı oluyor.

2. PORTAKAL

İçeriğinde bolca C vitamini bulunan portakal metabolizmayı güçlendirerek stresi azaltır. Bu da sigara bırakma sürecinde fiziken olduğu kadar ruhen de arınma sağlar. Anti-bakteriyel (mikrop karşıtı) özelliklere sahip bu meyveyi tüketmeyi ihmal etmeyin.

3. KİVİ

Sigaranın içindeki zararlı maddelerin vücutta yok ettiği A, C ve E vitaminlerini yerine koyar. C vitamini ile dolu olan kivinin sadece 1 kasesi günlük olarak alınması gereken C vitamini değerinin yaklaşık yüzde 273’ünü karşılar. Bu da vücuttaki toksinlerin atılmasında oldukça etkilidir. Yapılan çalışmalar, kivinin içerdiği yüksek miktarda C vitamini ve antioksidanların astımlı kişilerin tedavisine yardımcı olduğunu ortaya koymuştur.

4. ISPANAK

Ispanak, tütünün tadını bozarak sigara bırakma sürecinde kişiye destek olur. Yapısında birçok vitamin ve yüksek oranda folik asit bulunduran ıspanağın faydalarından yararlanmak için az pişmiş ya da çiğ şekilde tüketmeyi tercih edin.

5. SARI KANTARON

Sigarayı bırakırken kişilerin zorlandığı sinirlilik, huzursuzluk ve yoksunluk krizlerine yardımcı olur. Sarı kantaron çayını sigara bırakma sürecinde ve bıraktıktan sonra da tüketebilirsiniz.

6. ZENCEFİL

Çok kuvvetli bir antioksidan olan zencefil, akciğerleri temizlerir. Çeşitli toksinleri, mukusu ve istenmeyen parçacıkları akciğerlerden atmaya yardımcıdır. Bu nedenle zencefili çay olarak tüketebildiğiniz gibi direkt olarak yiyebilirsiniz.

7. OKALİPTUS

Okaliptüs doğal bir antibiyotik olmasının yanı sıra içinde yağlar barındırır. Bu uçucu yağlar, akciğer enfeksiyonlarına iyi gelir, kan basıncını arttırarak kanın çoğalmasını sağlar. Öksürük şuruplarında, boğaz pastillerinde bu kimyasal yağ kullanılır. Taze okaliptüs çayı bronşit ve sinüzite iyi gelir. Buharını solumak öksürük ve bronşite iyi gelir.

8. KEÇİBOYNUZU

Özellikle sigara içenler için keçiboynuzu çok faydalıdır. 5 adet keçiboynuzu 1 litre suda kaynatılır ve aç karnına içilirse sigaranın verdiği zararı düzeltmeye yardımcı olur.

9. EBEGÜMECİ

Kaynar suda 1 miktar ebegümeci kaynatılır ve 5-6 saat sonra aç karına 1 bardak içilir. Bu uygulama ile, akciğerlerde ki sigara etkileri yavaşlatılır. Ebegümeci, ayrıca balgam attırır, akciğer kanserini engeller.

10. BROKOLİ

Brokolinin yapısında bolca B5 ve C vitaminleri bulunur. Bu özelliği sayesinde de akciğerleri sigaranın yarattığı hasara karşı korur. Brokoli gibi "brassika" türü sebzelerde bulunan sülforapan maddesinin, akciğer hücrelerinde bulunan ve hücreleri toksinlerin zararlı etkilerinden koruyan "NRF2" geninin faaliyetini artırdığı kanıtlandı. Ayrıca sigara içen ya da sigarayı bırakmış kişilerin akciğer kanserine yakalanma riskini de azaltıyor.