Mersin’de kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

Mersin’de jandarma ekipleri kaçak sigara ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada 2 şüpheliyi yakaladı.

İHA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 09:37
Mersin’de kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı
Abone Ol google-news

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında merkez Toroslar ve Mezitli ilçelerinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 2 şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığı belirlendi.

Bunun üzerine şahısların iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken, bin 80 paket kaçak sigara ve 51 adet elektronik sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmaya götürüldü.


Mersin haberleri

İlgili Haberler

Mersin’de dolandırıcılara operasyon: 6 şüpheli yakalandı

Mersin’de dolandırıcılara operasyon: 6 şüpheli yakalandı
Mersin'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı

Mersin'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı
Mersin'de 4 katlı yeni bina yan yatmaya başladı

Mersin'de 4 katlı yeni bina yan yatmaya başladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Emekliler dikkat! Başvurular bugün başladı... Emekli maaşı promosyon ödemesi nasıl alınır? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekliler dikkat! Başvurular bugün başladı... Emekli maaşı promosyon ödemesi nasıl alınır? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
A Milli Futbol Takımı’nın son rakibi belli oldu!

A Milli Futbol Takımı’nın son rakibi belli oldu!
Zafer Partisi’nde deprem: Toplu halde istifa ettiler! Ümit Özdağ'dan açıklama geldi

Zafer Partisi’nde deprem: Toplu halde istifa ettiler! Ümit Özdağ'dan açıklama geldi
Uzmanlar uyarıyor! Kalıcı oje kullanımının tırnak sağlığı üzerindeki etkileri

Uzmanlar uyarıyor! Kalıcı oje kullanımının tırnak sağlığı üzerindeki etkileri
Özgür Özel'den 'Selahattin Demirtaş' açıklaması: 'İstanbul seçimine yönelik bir hamle...'

Özgür Özel'den 'Selahattin Demirtaş' açıklaması: 'İstanbul seçimine yönelik bir hamle...'
Antalyaspor’dan flaş Galatasaray paylaşımı: ‘Adalet herkese lazım olacak’

Antalyaspor’dan flaş Galatasaray paylaşımı: ‘Adalet herkese lazım olacak’
'Para sayma' kumpasında yeni gelişme: Şişli ve Maltepe belediye başkanları ifadeye çağrıldı

'Para sayma' kumpasında yeni gelişme: Şişli ve Maltepe belediye başkanları ifadeye çağrıldı
Reytinglerde ‘Yargı’ rüzgarı…

Reytinglerde ‘Yargı’ rüzgarı…