TL depo alım ihalesine 45 milyar liralık teklif geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 45 milyar 50 milyon lira oldu.

AA
Yayınlanma: 12.08.2024 - 12:44
TL depo alım ihalesine 45 milyar liralık teklif geldi
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TCMB'nin bugün açtığı TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 50, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye, 45 milyar 50 milyon liralık teklif geldi.


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