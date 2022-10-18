TL dolar karşısında kaybını sürdürüyor: Dolar ne kadar oldu? (18 Ekim2022)

18 Ekim 2022 Salı, 09:26

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) son iki ayda politika faizini 200 baz puan indirirken, ilk indiriminden beri TL dolar karşısında yüzde 3.5 değer kaybetti. Dolar/TL bu sabah saat 08.58'de 18.58/18.58 seviyesindeydi.

TCMB döviz cinsinden mevduat için menkul kıymet tesis oranını yüzde 3'ten yüzde 5'e çıkarırken, 2023'ten itibaren TL mevduatı toplam içindeki payı yüzde 50'nin altındaki bankalar 7 puan ek tahvil tutacak.

Düzenleme ile önümüzdeki yıldan itibaren 7 puan ilave menkul kıymet tesisi TL mevduatın toplam mevduat içindeki payına göre gerçek ve tüzel kişi için ayrı ayrı yüzde 50 altında kalan bankalar için uygulanacak.

Ayrıca 2 puan ilave menkul kıymet tesisi TL mevduatın toplam mevduat içindeki payına göre gerçek ve tüzel kişi için ayrı ayrı yüzde 50-60 bandında kalan bankalar için uygulanacak.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "7 puan ek tahvil yükümlülüğü yüksek bir yükümlülük dolayısıyla TCMB bu düzenleme ile önümüzdeki yıl için bankaların mevduatının en az yüzde 50'sinin, mümkünse yüzde 60'ının TL olmasını istemiş görünüyor" dedi.

TCMB'nin faiz kararı bu hafta Perşembe günü açıklanacak. Erdoğan'ın yılsonunda tek hane sinyalinin ardından Reuters anketinde TCMB'nin kademeli indirimlerine Ekim ayında 100 baz puan ile devam etmesi bekleniyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Asya borsaları İngiltere'nin mali politikasında keskin geri dönüş kararı almasının risk iştahını artırmasıyla yükselirken, artan risk iştahı sonucunda çekiciliği azalan dolar da bir haftadan uzun sürenin en düşük seviyelerini kaydetti.

Dolar, diğer başlıca para birimleri karşısında son zamanlarda kaydettiği yükselişlerin ardından soluklansa da yen karşısında 149'un üzerinde kalarak 32 yılın zirvesine yakın seyretti. Yatırımcılar, Japonya'nın yene destek sağlamak için daha fazla müdahalede bulunması olasılığına hazırlanıyor.

SENDİKASYONLAR PİYASA ODAĞINDA

Bankaların sendikasyon dönüşlerinin yaklaşmasıyla birlikte yenilemeler ve maliyetler de piyasada takip edilmeye başlandı. Ay bitmeden Akbank ve Yapı Kredi sendikasyon yenilemelerini tamamlayacak. Bu iki bankayı önümüzdeki ay İş Bankası ve Garanti Bankası takip edecek.

Konuya yakın dört bankacılık kaynağının verdiği bilgiye göre, Akbank'ın geçen yıl ekim ayındaki iki dilimli sendikasyon kredisinde maliyetler neredeyse ikiye katlanarak Libor/Euribor artı yaklaşık yüzde 4 seviyelerine yükseldi. Bankanın önceki sendikasyonlarda yüzde 100'ü aşan çevirme oranının ise artan maliyetler nedeniyle yüzde 100'ün altında kalması bekleniyor.

BÜTÇE TBMM'YE GÖNDERİLDİ

Orta Vadeli Programda ana çerçevesi açıklanan 2023 yılı bütçe teklifi TBMM'ye dün sunuldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 2023 bütçesinde giderlerin 4.47 trilyon TL, gelirler 3.81 trilyon TL, bütçe açığının GSYH'ye oranının ise yüzde 3.5 öngörülmekte olduğunu söyledi.

Oktay'ın verdiği bilgilere göre, reel sektör destekleri toplamı 2023 bütçesinde 145.4 milyar TL yer tutarken, bu tutarın içerisinde Eximbank sermayesinin 6.8 milyar TL artırılması da yer alıyor. Ayrıca doğalgazda yüzde 80, elektirikte birinci kademede yüzde 50 sübvansiyon uygulanmakta olduğunu belirten Oktay, sübvansiyonların 2023'te 600 milyar TL'ye ulaşacağını söyledi.

Piyasalarda artan enerji ithalatının bankacıların kamu kontrollü olarak niteledikleri kur başta olmak üzere ekonomi politikalarına etkileri de yakından izleniyor. Bu kapsamda enerji ve rezervler piyasanın uzun süredir odağında.