Dolar rekor kırdı! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 17 Ocak 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 17.01.2024 - 10:16

Güncelleme: 17.01.2024 - 10:16

Asya borsaları, Çin'de ekonomik toparlanmanın tahminlerden yavaş olduğunu gösteren verilerin ardından Çin borsası öncülüğünde geriledi.

Küresel piyasalarda dolar erken faiz indirimi beklentilerinin düşmesiyle bir ayın zirvesine yaklaştı.

Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın Fed'in Mart'ta faiz indirimi gerçekleştirme olasılığını yüzde 65 olarak fiyatlıyorlar. Bu oran hafta başında yüzde 81 seviyesindeydi. 2024'te gerçekleştirilecek toplam faiz indirimleri 158 baz puan olarak fiyatlanıyor.

EMEKLİ MAAŞLARINA EK ZAM

Bugün iç piyasada Kasım ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve konut fiyat endeksi verileri yer alıyor.

Kabine toplantısı ardından dün yapılan açıklamaya göre emekli maaşı alt sınırı 2,500 lira artışla 10,000 liraya yükseltilirken, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına 5 puan ek artış yapılacak.

Emekli maaşlarına yapılan artışın maliyet 200 milyar lira olacak.

Kabinede dün verilen karar TBMM'ye bu hafta sunulan 10 maddelik teklife eklenecek. Teklifin görüşmelerine Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kısa süre içinde başlanacak.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

TL, dolar karşısında Eylül başından bu yana günlük sınırlı değer kayıplarını sürdürüyor.

Dolar/TL bu sabah güne 30.12 civarında başlayarak rekor tazeledi. Euro/TL ise 32,74 seviyesinden alıcı buluyor.

Geçen yılın tamamını yüzde 36.6, Aralık ayını yüzde 2.2 kayıpla kapatan TL'de kayıpların hızı Ocak ayında Aralık ayına göre bir miktar arttı. TL 2024 başından bugüne yüzde 1.8 değer kaybetti.

PİYASADA GÖZLER MERKEZ BANKASINA ÇEVRİLDİ

Son dönemde asgari ücretin de aralarında yer aldığı bazı etkenlerin Merkez Bankası'nın yıl sonu için yüzde 36 seviyesindeki enflasyon tahmini üzerinde yeni bir yukarı yönlü risk oluşturup oluşturmayacağı piyasanın gündeminde.

TCMB ABD'deki yatırımcı toplantısında dezenflasyonda kararlı olduğu mesajını "Enflasyon risklerine karşı dikkatliyiz ve gerekmesi halinde her türlü adımı almaya hazırız" söylemi ile verdi.

Piyasalarda TCMB'nin önümüzdeki hafta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısı yakından izlenecek.

TCMB geçen yıl Mayıs sonu gerçekleşen genel seçimlerden bugüne 3,400 baz puan artışla politika faizini yüzde 42.5'e yükseltti.

TCMB faiz artışlarına önümüzdeki hafta da devam edeceği sinyalini vermişti.