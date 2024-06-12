TL'de dalgalanma sürüyor...Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 12 Haziran 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 12.06.2024 - 09:24

Güncelleme: 12.06.2024 - 09:24

Küresel piyasalarda bugün TSİ 1530'da açıklanacak olan ABD TÜFE verisi bekleniyor. ABD'de tüketici fiyatlarının Mayıs'ta bir önceki aya göre yüzde 0.1 ile hafif yükseleceği, çekirdek tüketici fiyatlarının ise yüzde 0.3 yükseleceği tahmin ediliyor.

ABD TÜFE verisinden saatler sonra ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) iki günlük para politikası toplantısı sona erecek. Fed'in bugün politika faizini sabit tutacağına neredeyse kesin gözüyle bakılırken bu yıl için tahminlerinde hâlâ üç faiz indirimi olup olmadığına odaklanılacak.

CME FedWatch Tool'a göre piyasalar Fed'in Eylül ayında faiz indirimine gidilmesi olasılığını yüzde 56 olarak fiyatlıyorlar. Eylül'de faiz indirimi olasılığı yalnızca bir hafta önce yüzde 77.8 olarak fiyatlanıyordu.

İç gündemde ise bugün takip edilecek bir veri bulunmuyor.

Hazine dün dört yıl vadeli TLREF'e endeksli ve dört yıl vadeli sabit kuponlu tahvillerin yeniden ihraçlarını gerçekleştirdi. Hazine dünkü ihaleler ile birlikte 190 milyar TL civarında borçlanma yaptı.

TCMB'nin piyasadan likidite çekmesine gerekirse destek olacağını belirten Hazine bu ay için borçlanma öngörüsünü 37 milyar TL artışla 254 milyar TL'ye yükseltmiş Temmuz öngörüsü de 19 milyar TL artırmıştı.

Hazine aylık programını yarın yapacağı altın cinsi iki doğrudan satış ile tamamlayacak.

TL UZUN SÜRE YATAY SEYİR ARDINDAN DALGALI

TL, dolar karşısında Nisan ve Mayıs aylarında neredeyse değişim göstermeden tamamlamıştı. Geçen hafta itibarıyla ise önce gelişmekte olan ülke sepetinde ilgili ülkelerde gerçekleşen seçim sonuçlarıyla ardından da Cuma günü ABD istihdam verileriyle TL dalgalandı.

TL, yerel seçim sonrası geçen 2 aydan fazla sürede ilk değer kaybını ve yabancı pozisyon kapamasını geçen hafta iki kez yaşadı.

Dalgalanma dar bantta da olsa dün de yine politik gelişmeler etrafında devam etti. Gelişmekte olan piyasa varlıkları bu hafta başında, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ve Meksika'daki seçimlerin yarattığı siyasi belirsizlikle değer kaybetti.

Dolar/TL'de bu sabah saat 08.51 itibarıyla kotasyonların orta noktası 32.35 seviyesindeydi. TL'de yaşanan dalgalanmaya rağmen değer kayıpları kalıcı olmadı. Euro TL ise 34.80 bandında işlem görüyor.

İşlemciler TL'nin gelişmekte olan ülke para birimlerine giriş çıkışlarını benzer şekilde yansıtmaya yeni yeni başladığını, bunun da sağlıklı bir hareket olduğunu söyledi.

TCMB'nin nette döviz alımlarıyla dolar/TL'de görülen yatay seyir ve TL'nin görece yüksek getirisi hem yabancı hem de yurt içi yatırımcılar için TL'nin cazibesini yüksek tutmaya devam etti.

Bankacıların hesaplamasına göre, TCMB'nin swap hariç net rezervi geçen hafta 6 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezerv dört yıl aranın ardından ilk kez 31 Mayıs haftasında 1.5 milyar dolarla pozitife geçmişti. Bankacılar 7 Haziran ile biten geçen haftaki değişimi 4.5 milyar dolar artış olarak hesaplarken yerel seçimi takip eden son 10 haftada yaşanan artış yaklaşık 72 milyar dolar oldu.

Bankacıların hesaplamalarına göre TCMB'nin net uluslararası rezervleri geçen hafta yaklaşık 2 milyar dolar artışla 47.5 milyar dolara yükseldi. Toplam rezerv ise 2.5 milyar dolar artışla 146 milyar dolar hesaplandı.

TCMB ayrıca Pazartesi günü başlayan uygulama ile ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin TCMB'ye satış yükümlülüğü oranlarını yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdi