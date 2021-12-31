TL’deki değer kaybı ve artan yabancı talebiyle turizmde iç pazar fiyatları artacak

31 Aralık 2021 Cuma, 04:00

Turizmci, önümüzdeki sezon hazırlıklarına erken rezervasyonlarla başlamıştı. Ancak Omicron varyantının Avrupa’da yarattığı endişe, erken rezervasyonlarda durulmaya sebep oldu. Döviz kurlarındaki yükseliş ve artan yabancı turist talebi ile birlikte Ocaktan itibaren fiyatların yüzde 25-30 bandında artacağını belirten sektör mensupları, yerli turistin erken rezervasyon için acele etmesini öneriyor.

Bir ay önce özellikle Avrupa’dan gelen rezervasyonların 2019’un bile üzerinde olduğunu söyleyen Antalya’daki Nirvana Hotel’s Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Korhan Alşan, bu talebin yeni varyant tereddütleri ile tempo kaybettiğini söyledi. Kurdaki hareketlilikten önce iç pazarda da erken rezervasyonların çok iyi gittiğini söyleyen Alşan, yılbaşı tatili ve kurdaki artışla birlikte iç pazar rezervasyonlarında da bir yavaşlama olduğunu aktardı. Alşan, kurdaki artışla birlikte TL fiyatların da yükseldiğini ve hâlâ yükselme riski bulunduğunu belirtti.

YERLİ TURİSTE TATİL ZOR

Küçük otellerde hareketliliğin mart ayında başladığını söyleyen Türkiye Küçük Oteller Derneği Başkanı Ertan Ustaoğlu ise “Önümüzdeki sene için beklentimiz çok iyi ama yeni varyantın etkileri korkutuyor. Ocak ve şubat kritik, bu varyantı atlatırsak önümüz açık. Fiyatların ocaktan sonra yüzde 25-30 artacağını düşünüyorum. Bu maliyetlerle yükselmemesi mümkün değil. Döviz artınca yabancı müşteri daha çok gelecek, onlar için fiyatlar komik düzeylerde. Ama yerli pazar için fiyatlar artınca bu yaz tatil zor görünüyor şimdilik onların alım gücünün ne olacağını bilmiyoruz” diye konuştu.

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcıoğlu ise şöyle konuştu: “Döviz buralarda kalırsa ve yeni varyantı da yenebilirsek Türkiye’de ciddi bir turist akını olacak. Ama biz, ucuz ülke imajıyla turist çekilmesini desteklemiyoruz. Çünkü turizm gelirlerine bakıyorsunuz 25-35 milyar dolarlar havada uçuyor ama otellere bakıyorsunuz hepsi borç batağında kredilerle ayakta duruyor.”

2022’de dövizdeki artış ve yurtdışı pazarlarından gelen taleplerle fiyatların artabileceğini söyleyen Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya ise yurttaşları ucuz tatil için erken rezervasyonlara yönlendirdi. 2022’de turizm gelirlerinin 35 milyar doları bulacağını söyleyen Bağlıkaya, 40 milyonu yabancı, 5 milyonu da gurbetçi olmak üzere 45 milyon turist hedefleri olduğunu da belirtti.