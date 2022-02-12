TL'deki değer kaybının acı fotoğrafı: Bu sefer ucuz yağ kuyruğu

12 Şubat 2022 Cumartesi, 02:00

Geçim derdi büyüdükçe, ucuzluk kuyrukları da uzuyor. Birçok ildeki ucuz ekmek kuyruklarından sonra Samsun’da yurttaşlar, son dönemde fiyatı en çok zamlanan ayçiçeği yağını daha uygun fiyata alabilmek için kuyruğa girdi.

Samsun Liman Kavşağı’ndaki Toprak Mahsülleri Ofisi’nin (TMO) satış noktası önünde, ucuz yağ ve gıda ürünlerinden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Saatlerce sırada bekleyenlerin çoğunun ev hanımı ve yaşlılar olduğu görüldü.

TMO satış ofisinde, beş litrelik ayçiçeği yağı 99 liradan satışa sunuldu. Ayçiçeği yağının yanı sıra 19 liradan iki kilo nohut, 24.5 liradan Urugay baldo pirinç, 190 liradan beş litre fındık yağı, 12.75 liradan bir kilo kırmızı mercimek satışına da başlandı. Kuyrukta bekleyen yurttaşlara, her üründen birer tane alma hakkı tanındı.



