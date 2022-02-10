Esenyurt'ta metrelerce ‘ucuz ekmek’ kuyruğu oluştu

10 Şubat 2022 Perşembe, 18:05

Artan hayat pahalılığı karşısında hey şeyden tasarruf etmeye çalışan yurttaşlar ev ekonomilerine katkı olması nedeniyle uzun kuyruklara katlanmak mecburiyetinde kalıyor.

2022’ye zam yağmuru ile başlayan yurttaşlar, ay sonunu getirebilmek için her şeyin ucuzunu tercih etmeye başladı. Yurttaşlar, en temel tüketim maddesi olan ve piyasada en ucuz 2,5 TL olan ekmeğin de en ucuzunu almaya çalışıyor.

"AKP EKMEK KUYRUKLARIYLA HATIRLANACAK"

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da, İstanbul Esenyurt'taki metrelerce süren ekmek kuyruğunu, "Yer: Esenyurt. AKP dönemi ucuz ekmek kuyruklarıyla hatırlanacak" notuyla paylaştı.