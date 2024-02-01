TL’nin değerinin düşürülmesi ihracata çözüm olur mu? Prof. Dr. Hakan Kara'dan çarpıcı analiz: '90'lara dönmüş durumdayız'

Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara, TL'nin değerinin düşürülmesinin ihracata çözüm olmayacağını belirterek, "kurdan enflasyona geçişte neredeyse 1990'lara dönmüş durumdayız" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2024 - 16:49
TL’nin değerinin düşürülmesi ihracata çözüm olur mu? Prof. Dr. Hakan Kara'dan çarpıcı analiz: '90'lara dönmüş durumdayız'
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Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kurdaki 1 TL'lik artışın enflasyona etkisini grafikle aktardı.

Paylaşımında TL'nin değerinin düşürülmesinin ihracata sınırlı etkisi olacağına değinen Kara, şunları söyledi:

"İçinden geçtiğimiz dönemde TL’nin değerinin düşürülmesi ihracata çözüm olmaz, sadece çok kısa nefes aldırır.

Çünkü enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları bozulduğu için döviz kurundan enflasyona geçiş tarihi zirvelerde seyrediyor.

Bundan on sene önce yüzde 10'luk kur artışı enflasyonu 1,5 puan artırırken son dönemde bu değerin yüzde 5'lere kadar geldiğini ve bunun oldukça hızlı gerçekleştiğini buluyoruz. 2021'de başlatılan aşırı negatif reel faiz politikası nedeniyle kurdan enflasyona geçişte neredeyse 1990'lara dönmüş durumdayız.

Bu ne anlama geliyor? Enflasyon yüksek kaldığı sürece kurdaki artış hızlıca içerdeki üretim maliyetlerine yansıyor. Kurla gelen ihracat fiyat rekabeti kısa sürede enflasyonla geri veriliyor. Rekabetçiliği sağlayamadığımız gibi yüksek enflasyon ve gelir dağılımında bozulma ile baş başa kalıyoruz."

Bu sarmalı kırmak için öneride bulunan kara, "Güven veren bir programla kurumlar arası eşgüdümü artırarak öncelikle enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını düzeltmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

 

 


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