TL’ye güvenen ‘cezalandırıldı’
TL’ye güvenip 100 lirasını vadeli mevduatta tutanların parası bir yıl içerisinde 116.1 liraya çıktı.
TL’ye güvenip 100 lirasını vadeli mevduatta tutanların parası bir yıl içerisinde 116.1 liraya çıkarken, aynı dönemde 100 liralık bir mal veya hizmetin fiyatı ise 178.62 lira oldu. Aynı şekilde TL cinsinden devlet iç borçlanma kâğıtlarında tasarrufunu değerlendirenler de son bir yılda yüzde 36.3 oranında reel zararla karşı karşıya kaldı. Son bir yılda borsa, enflasyonla başa baş bir getiri sağlarken, parasını dolarda değerlendirenler reel olarak yüzde 10.5 kazanç sağladı. Raporda “100 lirasını dolar olarak değerlendirenlerin tasarrufu bir yıl sonra 197.3 liraya yükseldi” denildi. Avro da son aylardaki değer kaybı nedeniyle yatırımcısını son bir yılda yüzde 3.1 oranında reel zarara uğratırken altın yatırımcısı da dolarda olduğu gibi yüzde 10.4 oranında bir reel kazanç elde etti.
İktidarın uygulamaları döviz mevduatlarının toplam mevduattaki payını gösteren dolarizasyon oranını da artırıyor. Bu oran tüm mevduatlar için yüzde 56.3 olarak hesaplandı. Dolarizasyon oranı gerçek kişilere ait (yurttaşın tasarruf mevduatı) mevduatlarda ise yüzde 61.9 oldu. Kur korumalı TL mevduat uygulaması kapsamında açılan mevduatların döviz kuruna endeksli olması nedeniyle gerçek dolarizasyon oranı ise yüzde 71.4’e ulaştı. Bankalardaki toplam mevduat, tamamı döviz kurunda ve döviz mevduatlarında yaşanan azalıştan kaynaklanmak üzere 122 milyar lira azalarak 6.9 trilyon liraya indi.
Video Haberler
- Zifte yapışan 4 köpek kurtarıldı, 3'ü öldü
- İzmir'de kadın şoföre yumruklu saldırı
- İstanbul'da hareketli dakikalar
- İstanbul'da 'uyuşturucu' satıcılarına operasyon
- 5 kilo altın takıldı, halay çekmekte güçlük çekti
- Emekli cebindeki bozuk paraları gösterdi
- CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı
- Kamyonet ve motosiklet böyle çarpıştı
- 'Ben bu pahalılıkla Türkiye'de asla yaşamam'
- Şanlıurfa’da taşlı sopalı kavga: 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Babanın nerede olduğunu bilmiyorum'
- 'Mostafa Mohamed, uyum sağlayacaktır'
- '400 milyon dolar verin devredelim!'
- Çöp evden kurtarılmıştı: İşte ilk sözleri
- 'Ciddi bir gelişme geriliği mevcut'
- Kılıçdaroğlu: Birkaç ay araç almayın
- Ürküten görüntü: Elde kılıç, masada silah
- Cumhur'a iki ilden kötü haber: Eriyor...
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
- Cem Küçük için karar verildi