TL’ye güvenen ‘cezalandırıldı’

26 Temmuz 2022 Salı, 04:00

TL’ye güvenip 100 lirasını vadeli mevduatta tutanların parası bir yıl içerisinde 116.1 liraya çıkarken, aynı dönemde 100 liralık bir mal veya hizmetin fiyatı ise 178.62 lira oldu. Aynı şekilde TL cinsinden devlet iç borçlanma kâğıtlarında tasarrufunu değerlendirenler de son bir yılda yüzde 36.3 oranında reel zararla karşı karşıya kaldı. Son bir yılda borsa, enflasyonla başa baş bir getiri sağlarken, parasını dolarda değerlendirenler reel olarak yüzde 10.5 kazanç sağladı. Raporda “100 lirasını dolar olarak değerlendirenlerin tasarrufu bir yıl sonra 197.3 liraya yükseldi” denildi. Avro da son aylardaki değer kaybı nedeniyle yatırımcısını son bir yılda yüzde 3.1 oranında reel zarara uğratırken altın yatırımcısı da dolarda olduğu gibi yüzde 10.4 oranında bir reel kazanç elde etti.

İktidarın uygulamaları döviz mevduatlarının toplam mevduattaki payını gösteren dolarizasyon oranını da artırıyor. Bu oran tüm mevduatlar için yüzde 56.3 olarak hesaplandı. Dolarizasyon oranı gerçek kişilere ait (yurttaşın tasarruf mevduatı) mevduatlarda ise yüzde 61.9 oldu. Kur korumalı TL mevduat uygulaması kapsamında açılan mevduatların döviz kuruna endeksli olması nedeniyle gerçek dolarizasyon oranı ise yüzde 71.4’e ulaştı. Bankalardaki toplam mevduat, tamamı döviz kurunda ve döviz mevduatlarında yaşanan azalıştan kaynaklanmak üzere 122 milyar lira azalarak 6.9 trilyon liraya indi.