TMO'dan 125 bin tonluk buğday ithalatı
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 455 bin tonluk buğday ihalesinde alıma başlarken, ilk etapta yaklaşık 125.000 ton alım yapıldı.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 455 bin tonluk buğday ihalesinde alıma başlarken, ilk etapta yaklaşık 125.000 ton alım yaptı.
İhalede hem Türkiye'deki depolarda bulunan buğday için hem de ithal buğday için teklif verilebiliyor.
Ticaret kaynakları, ihalede iki partide gerçekleştirilecek teslimatların ilk partisinin 7 Aralık 2022 ile 9 Ocak 2023 tarihleri arasında ikinci partisinin ise 1 Ocak-17 Şubat 2023 tarihleri arasında Türk limanlarına yapılmasının talep edildiğini belirtti.
Nihai nitelik taşımayan alımlar TMO tarafından daha sonra iptal edilebiliyor.
7 Aralık 2022 ile 9 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak teslimatların navlun dahil ancak sigorta hariç ton başına fiyatları, hangi limana teslim edileceği ve teslimatın depodan mı, ithal olarak mı yapılacağı bilgisi şu şekildedir:
Ton Satıcı Fiyat($) Liman Depodan/İthal İzmir 50,000 Yayla 344 Depodan Bandırma 25,000 Tiryaki 330.9 İthal Tekirdağ 50,000 Yayla 329.9
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