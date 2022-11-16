Buğday fiyatları geriledi

16 Kasım 2022 Çarşamba, 14:15

Buğday fiyatları Ukrayna arzına dair beklentilerle yüzde 1.5 geriledi, soya fasulyesi düşüş kaydetti.

NATO üyesi Polonya, Rus yapımı bir füzenin ülkenin doğusunda Ukrayna sınırına yakın bir tahıl tesisine isabet ettiğini ve iki kişinin ölümüne neden olduğunu açıkladı.

Soya fasulyesi ve mısır fiyatları dün artıda kapanmalarının ardından bugün geriledi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları dün 8,43 dolar/bushel ile 8 Kasım'da bu yana en yüksek seviyeyi kaydetmesinin ardından bugün yüzde 1,5 gerileyerek 8,15 dolar/bushel, yani 299,5 dolar/ton seviyesine düştü.

Soya fasulyesi yüzde 0,6 düşüşle 14,48 dolar/bushel yani 532,0 dolar/ton seviyesine geriledi.

Mısır yüzde 0,7 gerileyerek 6,62 dolar/bushel yani 260,6 dolar/ton seviyesine düştü.