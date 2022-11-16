Buğday fiyatları geriledi
Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, önceki seansta gördüğü 1 haftanın zirvesinden gerileyerek dört seansta ilk kez kayıp verdi. Polonya'ya füze düşmesine rağmen tahıl anlaşmasının uzatılması yönünde beklentiler fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.
Buğday fiyatları Ukrayna arzına dair beklentilerle yüzde 1.5 geriledi, soya fasulyesi düşüş kaydetti.
NATO üyesi Polonya, Rus yapımı bir füzenin ülkenin doğusunda Ukrayna sınırına yakın bir tahıl tesisine isabet ettiğini ve iki kişinin ölümüne neden olduğunu açıkladı.
Soya fasulyesi ve mısır fiyatları dün artıda kapanmalarının ardından bugün geriledi.
Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları dün 8,43 dolar/bushel ile 8 Kasım'da bu yana en yüksek seviyeyi kaydetmesinin ardından bugün yüzde 1,5 gerileyerek 8,15 dolar/bushel, yani 299,5 dolar/ton seviyesine düştü.
Soya fasulyesi yüzde 0,6 düşüşle 14,48 dolar/bushel yani 532,0 dolar/ton seviyesine geriledi.
Mısır yüzde 0,7 gerileyerek 6,62 dolar/bushel yani 260,6 dolar/ton seviyesine düştü.
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