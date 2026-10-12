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TMSF 75 personel alacak: Sınav ve başvuru şartları belli oldu

TMSF 75 personel alacak: Sınav ve başvuru şartları belli oldu

12.10.2026 10:18:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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TMSF 75 personel alacak: Sınav ve başvuru şartları belli oldu

TMSF, denetçi yardımcılığı, uzman yardımcılığı ve avukatlık kadrolarında istihdam edilmek üzere personel alımı yapacak. Başvurular ekim ayında Kariyer Kapısı ve e-Devlet üzerinden alınacak; adaylar yazılı ve sözlü sınav aşamalarından geçecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), denetçi yardımcılığı, uzman yardımcılığı ve avukatlık kadrolarında görevlendirilmek üzere 75 personel alacak. Yazılı ve sözlü sınavla yapılacak alım için başvurular 12 Ekim-30 Ekim 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

KADROLAR VE KPSS PUAN ŞARTLARI

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre TMSF bünyesindeki personel alımında adaylar, eğitim durumları ve KPSS puanlarına göre değerlendirilecek.

Fon denetçi yardımcılığı ve uzman yardımcılığı kadrolarına başvuracak adayların hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile mühendislik ve fen-edebiyat fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olması gerekiyor. Bilgisayar, yazılım, endüstri, elektrik-elektronik mühendisliği ile matematik ve istatistik gibi bölümler de ilgili alanlar arasında yer alıyor.

Bu kadrolar için adayların 2025 veya 2026 KPSS A Grubu sınavında ilgili puan türlerinden en az 75 puan alması ve 2024-2026 yılları arasında yapılan YDS sınavlarından İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden en az 50 puan elde etmesi şartı aranıyor.

KPSS puan sıralamasına göre denetçi yardımcılığı için ilk 200, uzman yardımcılığı için ise ilk 900 aday yazılı sınava çağrılacak.

AVUKATLIK İÇİN EN AZ 70 KPSS PUANI

Fon avukatlığı kadrosuna başvuracak adayların hukuk fakültesi mezunu olması ve avukatlık ruhsatnamesine sahip bulunması gerekiyor. Adayların 2026 KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olması şartı aranıyor.

Başvurular arasından puanı en yüksek ilk 400 aday yazılı sınava katılabilecek.

YAŞ VE GENEL BAŞVURU KOŞULLARI

İlana başvuracak adayların, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel şartları taşıması gerekiyor.

Adayların ayrıca iflas etmemiş veya konkordato ilan etmemiş olması, bankacılık mevzuatına aykırı fiillerde bulunmamış olması ve yüz kızartıcı suçlar ya da devlet güvenliğine karşı suçlardan mahkûmiyetinin bulunmaması gerekiyor. Erkek adayların askerlikle ilişiğinin de bulunmaması şartı aranıyor.

BAŞVURULAR 30 EKİM’E KADAR SÜRECEK

TMSF personel alımı için başvurular 12 Ekim-30 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, başvuru işlemlerini son gün saat 17.00’ye kadar e-Devlet üzerinden veya Kariyer Kapısı’nın kariyerkapisi.gov.tr adresi aracılığıyla elektronik ortamda tamamlayabilecek.

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