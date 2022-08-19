TMSF, Akfel Gaz ihalesinde gelen teklifi onaylamadı

19 Ağustos 2022 Cuma, 11:19

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, TMSF tarafından satışa çıkarılan "Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"ne gelen teklif uygun bulunmadı.

TMSF Fon Kurulu, söz konusu ihaleyle ilgili nihai kararını verip süreci sonlandırdı.