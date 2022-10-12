TMSF kayyumu tarafından yönetilen firmada işten çıkarma

12 Ekim 2022 Çarşamba, 13:28

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun atadığı (TMSF) kayyum tarafından yönetilen ALFEMO Mobilya’da çalışan 15 işçi, 30 Eylül’de işten çıkarıldı. İşçilerin, Öz Ağaç-İş Sendikası ve TMSF'nin atadığı yöneticilerin ortak kararı ile tazminatsız olarak işten çıkarıldığı iddia edildi. İşçilerden Hakan Karaduman, “Yöneticiler görüştüğümüzde, ‘TMSF’den kaynaklı’ dediler ve TMSF, şu an kendi kanunlarını çiğneyerek bizi işten kovdu. Kanunu yapan da onlar, çiğneyen de onlar. Tazminatlarımız ödenmedi” dedi.

ALFEMO Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle TMSF’ye devredildi. Yedi yıldır TMSF kayyumu tarafından yönetilen şirketin İzmir’in Torbalı ilçesindeki fabrikasında çalışan 15 işçi, 30 Eylül’de işten çıkarıldı.

‘MAHKEME KARARINA RAĞMEN ÖDENMEDİ’

İşçilerin, ALFEMO Mobilya’da örgütlü Öz Ağaç-İş Sendikası ve TMSF'nin atadığı yöneticilerinin ortak kararı ile tazminatsız olarak işten çıkarıldığı iddia edildi. İşçiler, 2019 yılında işten atılan arkadaşlarının tazminatının da istinaf mahkemesi kararına rağmen verilmediğini söyledi.

İşten atılan 15 işçiden 7’sinin avukatı olan Berkay Özbey, sürece ilişkin işten çıkarmaların yasal olmadığını, baskı uygulandığını söyledi.

ALFEMO Mobilya'nın CEO'su Yusuf Cemil Sataoğlu konuya ilişkin soruları yanıtsız bırakırken Öz Ağaç-İş Sendikası’nın ALFEMO Mobilya’daki temsilcisi Halil Çakran, "Bu konuda bir şey diyemem. Ben, buradaki sorunları şubeye aktarıyorum. Zaten işten atılan işçiler sorunlu kişilerdi" diye konuştu.

Mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen işçilerden Hıdır Poyraz ise şunları söyledi: “ALFEMO’da 5 senedir çalışıyordum. Hiçbir haklı gerekçeleri olmadan 15 kişiyi kapının önüne bıraktılar. ‘Gidin, hakkınızı nerede arıyorsanız arayın’ dediler. Biz de işçi olarak zor durumda kaldık.”