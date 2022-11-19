TMSF, Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri'ni satıyor
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF), Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 111 milyon 450 bin lira muhammen bedelde satışa çıkarıldı.
asarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) bugünkü Resmi Gazete'de yer alan satış ilanına göre, Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri AŞ’ye ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşturulan “Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün satışına karar verildi.
Muhammen bedeli 111 milyon 450 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak. İhale, 14 Aralık 2022'de saat 14.00'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.
Video Haberler
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
- Son tarih 31 Aralık
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Hanımefendi' geziyor
- İtiraza ret geldi
- 'Yahu teşkilatın moralini bozar'
- CHP'den çok sert tepki: 'Meclisten kaçtın'
- 'Soymaya hazırlanıyorlar'
- Kılıçdaroğlu'nun acı günü: Kardeşi hayatını kaybetti
- 'Ahlakını, onurunu, utanma duygunu yitirmişsin'
- 'MİT'çilerin iadesi konuşuluyordu'
- 107 kişi hastaneye kaldırıldı!
- İstiklal'i kana bulayan saldırıda yeni ayrıntılar