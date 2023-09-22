TOBB: Ağustosta 1784 şirket daha kapandı

Yayınlanma: 22.09.2023 - 10:24

Güncelleme: 22.09.2023 - 10:26

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ağustos ayına ilişkin Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2023 Ağustos’ta 1784 şirket daha kapandı ve böylece yılın ilk 8 ayında toplam 13 bin 792 şirket kapanmış oldu.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 17,3, kapanan kooperatif sayısı yüzde 15,7 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 41,6 azaldı.

Yıllık bazda bakıldığında ise kapanan şirket sayısındaki düşüş sınırlı oldu.

Ağustos 2023'te, kapanan şirket sayısı 2022’nin aynı ayına göre yüzde 0,2 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,7 azalırken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 5,6 arttı.

2023'ün ilk 8 ayında ise, 2022'in ilk 8 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 0,1 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 21,2 oranında artarken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 2,6 azaldı.

KURULAN ŞİRKET SAYISINDA YILLIK YÜZDE 14’LÜK DÜŞÜŞ

Kurulan şirket sayısında ise aylık bazda artış yaşanırken yıllık bazda ise düşüş yaşandı.

TOBB verilerine göre, bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 12,6, kurulan kooperatif sayısı yüzde 20,9 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 3,7 arttı.

Ağustos 2023'te, Ağustos 2022'ye göre kurulan şirket sayısı ise yüzde 13,9, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 39,7 oranında azalırken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 80,4 arttı.

2023'ün ilk 8 ayında, 2022'in ilk 8 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 3,5 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 19,5 oranında azalırken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 72,9 arttı.