TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 'Kredi alınmıyor, alana da çok yüksek faiz uygulanıyor'

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:53

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 'Finansmana Erişim İstişare Toplantısı'nda konuştu.

Hisarcıklıoğlu, 7 bölgede reel sektörü temsil eden oda, borsa ve sektör meclisleriyle bir arada olduklarına dikkat çekerek, "Ekonomimizi büyütmeyi devam ettirebilmemiz için firmalarımızın uygun koşullarla finansmana erişimlerinin sağlanması gerekiyor. Ancak son dönemde bu durum zorlaşmış, her il ve ilçemizden bu yönde gelen şikayetler artmıştır. En büyük sıkıntıyı da finansa en çok duyarlı olan, küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz yaşamıştır. Kredi faizlerindeki yükselişin yanı sıra kredi limitlerinin yetersiz kaldığı ve kullanımda sıkıntılar yaşandığı iletilmektedir. Firmalarımız bankalardan talep ettikleri kredileri alamıyorlar, alanlara ise çok yüksek faiz oranları uygulandığı görülüyor.

Ayrıca yaşanan yüksek enflasyon ve maliyet artışları nedeniyle yatırım ve işletme sermayesi için kredi ihtiyacı, geçmiş dönemlere göre çok artmıştır. İşletme sermayesi kredileri, özellikle kobilerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için kritik hale gelmiştir. Dolayısıyla artan işletme sermayesi ihtiyacı da dikkate alınarak, krediye erişimin kolaylaştırılması gerekmektedir. Bankalarımızın da fonlama maliyetlerini de dikkate alarak, reel sektörümüze uygun koşullarla kredi sağlamaya devam etmeleri beklenmektedir. Böylelikle reel sektörümüz, her türlü olumsuz koşulları en az hasarla atlatarak yatırıma, üretime, ihracata ve istihdama azami katkıyı yapmaya devam edecektir" diye konuştu.

"BİLİNÇLİ DAVRANMALARINI ARZU EDİYORUZ"

Hisarcıklıoğlu, özellikle pandemi döneminde, kamu bankalarının reel sektör açısından ne kadar önemli ve değerli olduğunu gördüklerine vurgu yaparak, "3 kamu bankamız da en sıkıntılı süreçlerde firmalarımızın yanında durdular, ayakta kalmaları için destek verdiler. 2018 ve 2019 yıllarında, onlarla birlikte Anadolu’nun pek çok şehrinde ortak toplantılar düzenledik. Sorunlarımızı ve taleplerimizi kendilerine doğrudan ilettik ve onlardan da hep yapıcı geri dönüşler aldık. Şimdi bu kritik dönemde de bankalarımızın hepsinden aynı yaklaşımı bekliyoruz. Hepimizin ülkemiz için fedakarca çalışması ve hareket etmesi gereken bir dönemdeyiz. Bankalarımızdan da işin feda kısmını reel sektöre, kar kısmını kendilerine ayırmadan bu bilinçle davranmalarını arzu ediyoruz" dedi.