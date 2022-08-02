TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Son dönemde finansmana erişim zorlaştı

02 Ağustos 2022 Salı, 16:30

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun TOBB bünyesinde faaliyet gösteren sektörlerin temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuştu.

Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile TOBB bünyesinde faaliyet gösteren 65 Sektör Meclisi'nin Başkanları ve Üyeleri katıldı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sanayiciler Odası meclisinde yaşanan ticari faizleri ile ilgili tartışmanın ardından TOBB Başkanı’nın da kredilere ulaşmakta zorlandıklarını ve faizlerin yüksek olduğunu belirtmesi dikkat çekti.

Kredilere erişimde reel sektörün sorun yaşadığını belirten Hisarcıklıoğlu’nun konuşmasının satırbaşları şöyle:

“Son dönemde finansmana ulaşım zorlaşmış, her il ve ilçemizdeki firmalarımızdan bu yöndeki şikayetler çok fazla artmıştır. En büyük sıkıntıyı da küçük orta işletmelerimiz yaşamaktadır.

‘KREDİ FAİZLERİ YÜZDE 30-50 ARASINDA’

Kredi faizlerindeki yükselişin yanı sıra kredi limitlerinin reel olarak daraltıldığı ve kullanımda sıkıntılar yaşadığı iletilmektedir. Merkez Bankası fonlama faizi yüzde 14, mevduata verilen ortalama faizler yüzde 20 civarındayken bazı bankaların ticari kredilere yüzde 30 ila 50 arasında faiz uyguladığı görülmektedir.

Bir diğer sorun da kredi vadeleri. Yatırımlar için gerekli olan uzun vadeli ve sabit faizli kredi bulmak da daha güç hâle gelmektedir. Öte yandan ihracatçılarımız için çok önemli bir imkan olan reeskont kredisi kullanımlarının azaldığına ilişkin şikayetler de artmaktadır.

Reel sektörümüzün arzusu kredi piyasalarında istikrarın hakim olmasıdır.

Bankalarımızdan fonlama faaliyetlerini dikkate alarak uygun koşullarda kredi sağlamaları beklenmektedir.”



