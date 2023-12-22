TOBB: Kapanan şirket sayısında artış! 20 bine yaklaştı

Yayınlanma: 22.12.2023 - 10:34

Güncelleme: 22.12.2023 - 11:04

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, kasım ayına ilişkin Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ilk 11 ayda 19 bin 931 şirket, kasımda ise 2 bin 417 şirket kapandı.

2023’ün ilk 11 ayında, 2022’in ilk 11 ayına göre kapanan şirket sayısında yüzde 7,2, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 44,7 artış oldu. Kapanan kooperatif sayısında yüzde 3,2 azalış oldu.

Kasım 2023’te, kapanan şirket sayısı 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 46,7 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 294 oranında arttı. Kapanan kooperatif sayısında yüzde 20,8 azalış oldu.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 7,6 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 473,7 arttı. Kapanan kooperatif sayısında yüzde 5,9 azalış gerçekleşti.

KURULAN ŞİRKETLER

Kasımda 10 bin 403, ilk 11 ayda 116 bin 19 şirket kuruldu. 2023’ün ilk 11 ayında, 2022’in ilk 11 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 7,3 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 24,9 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 67,5 arttı.

Kasım 2023’te, Kasım 2022’ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 21 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 31,3 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 27,5 artmıştır.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 6,5 kurulan kooperatif sayısı yüzde 18,8 oranında azaldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9 arttı.