Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi'ne yoğun ilgi

23 Aralık 2022 Cuma, 17:32

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın Umurbey Mahallesi'nde yer alan, Anadolu'daki araba kültür ve birikimini, otomotiv sanayisinin gelişimiyle birlikte aktaran Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi'ni 20 yılda 1 milyon kişi ziyaret etti ve müze birçok sergiye de ev sahipliği yaptı.

Tofaş'ın ürettiği motorlu araçlara kadar sürecin tarihsel bir kurgu olarak sunulduğu müze, bahçesindeki 375 yıllık çınar, yüzlerce ağaç, bitki ve çiçeklerin yer aldığı doğal ortamla da ziyaretçilerinin keyifli vakit geçirmelerine olanak sağlıyor.

Müze haftanın 6 günü ücretsiz ziyaret edilebiliyor.

ÖRNEK RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Haziran 2002’de 17 dönüm alan içinde 1850’li yıllara ait eski ipek fabrikası, Fransızlardan kalma 1850'li yıllara ait mancınıkhane, 19'uncu yüzyıldan kalma kozaklık ve 15'inci yüzyıla ait Umurbey Hamamı ile alandaki 1.400 metrekarelik eski ipek fabrikasının Tofaş tarafından restore edilmesiyle açılan müze, örnek restorasyon çalışmaları arasında gösteriliyor.

Müzede, otomotiv sanayisinin gelişimi, yüzlerce yıl önceye ait bir tekerlekten yola çıkarak, at arabası ve fayton imalatından Anadolu tarihinin çeşitli dönemlerini yansıtan araba örneklerine, Türkiye’nin farklı yörelerine ait her yörenin coğrafi yapısına göre imal edilmiş arabalar ve ait oldukları dönemler hakkında ziyaretçiler bilgilendiriliyor.

Anadolu tasarım tarihinin değerli ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunan müzede ayrıca, Tofaş tarafından üretilen ilk araç olan Murat 124 ve yine Tofaş’ın ürettiği güncel, farklı modeller de sergileniyor.

ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMLER DÜZENLENİYOR

Müzede 5-6 yaş grubu çocuklara trafik bilincini aşılamak amacıyla 40 dakikalık teorik bilgiler içeren video sunumu da yapılıyor ve eğitim pistinde çocuklara özel hazırlanmış Fiat 500 araçlarla uygulamalı trafik eğitimi gerçekleştiriliyor.

Kurulduğu günden bu yana birçok serginin düzenlendiği müzede, "Kantarın Topuzu Ölçü Aletleri Sergisi" devam ediyor. Ayrıca müze, kasım ayından bu yana Türk Seramik Derneği tarafından Durma Sanat ana sponsorluğunda düzenlenen ve bu yılki ilk edisyonunun ana teması "Zamanın Ruhu Mavi" olan Uluslararası Seramik Bienali kapsamında Hacettepe Üniversitesi'nin Macsabal Heykelleri Koleksiyonu'na ev sahipliği yapıyor.



