Demiryolu sektörü güneş enerji sistemine geçiyor

23 Aralık 2022 Cuma, 17:11

Japonya'da, yıllık yaklaşık 18 milyar kWh tüketimi olan demiryolu endüstrisinin etkilerine karşı sürekli olarak güneş enerjisine dayalı projeler geliştiriliyor. CO2 emisyonlarını azaltmak ve Japonya'daki demiryolu sektörünü karbondan arındırmak için Japonya büyük ölçekli kamu ve özel araştırmalarını teşvik ediyor.

HATLAR DEVREYE GİRDİ

Japonya'nın başkenti Tokyo'da raylı sistem boyunca inşa edilen güneş panellerinin sağladığı temiz enerji ile tamamen çevre dostu çalışan tren hatları devreye girdi.

Japonya’da güneş enerjisi ile çalışan çevreci tren “The Leo Liner” Japonya'nın Tokorozawa kentinde hizmete giren “The Leo Liner” treni, yüzde yüz güneş enerjisi kullanarak çevreyi kirletmeden seferlerine devam ediyor.

31 bin 80 adet güneş paneli ve Seibu Takeyama Güneş Enerjisi Santrali'nden üretilen enerji ile tamamen çevreye zarar vermeden hizmet veren raylı sistem, kaynağını Kanagawa Eyaleti, Yokosuka kentinde 13,5 hektarlık bir arazi üzerine kurulu olan ve yılda yaklaşık 10 milyon kWh enerji üreten güneş eneji santralinden alıyor.