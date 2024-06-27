Tofaş'tan üretime ara verme kararı

Tofaş, planlı bakım ve ihracat pazarlarındaki seyir nedeniyle 16 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında üretime geçici ara vereceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.06.2024 - 13:02
Tofaş'tan üretime ara verme kararı
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Tofaş yaklaşık bir ay boyunca üretime ara vereceğini duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirket Bursa fabrikasında 16 Temmuz- 20 Ağustos tarihleri arasında üretim hatlarında yapılacak planlı bakım-onarım çalışmaları ve ihracat pazarlarındaki seyir sebebiyle üretime geçici olarak ara verecek.

Açıklamaya göre üretime geçici ara verilen dönemde çalışanlar planlı yıllık izin hak edişlerini kullanacak, fabrikada nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecek.


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