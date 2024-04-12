CHP’li başkan makam aracını TOFAŞ yaptı

Yerel seçimde Akşehir'de yüzde 42.63 oy ile başkan seçilen CHP'li Ahmet Nuri Köksal makam aracını TOFAŞ yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2024 - 11:02
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31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Konya’da Akşehir ilçesinde CHP’den aday olan yüzde 42.63 oranla seçilen Ahmet Nuri Köksal makam aracını TOFAŞ yaptı. 

Başkan Köksal sosyal medyadan paylaştığı makam arabası yurttaşların ilgisini çekti. 

Paylaşımda otomobilin arkasındaki ‘Sanki sene 1999’ yazısı da dikkat çekti.


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