TOFAŞ Bursa Anadolu Arabaları Müzesi'nde ipek böceğinin dönüşüm aşamaları sergilenecek

Yayınlanma: 30.05.2024 - 11:59

Güncelleme: 30.05.2024 - 11:59

TOFAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Türkiye Kültür Yolu Festivali' organizasyonu kapsamında ipek böceğinin oluşum ve dönüşüm aşamalarını yansıtan sergiye ev sahipliği yapacak.

Fotoğraf sanatçısı Fahrettin Beceren küratörlüğünde, müzenin Mancınıkhane binasında 1 Haziran'da açılacak sergide, ipek böceğinin oluşum ve dönüşüm aşamalarını yansıtan 60 adet fotoğraf yer alacak.

Ziyaretçiler sergide, ipek böcekçiliğinin yumurtadan başlayarak koza örme ve ipek kumaşa dönüşme sürecinin her bir aşamasına, Beceren'in objektifinden çıkan fotoğraflarla tanıklık edecek.

Sergi, 1 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.