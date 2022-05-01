TOFED Başkanı Birol Özcan açıkladı: Bilet fiyatlarına 'zorunlu' zam

01 Mayıs 2022 Pazar, 04:00

Şeker Bayramı, Büyük İstanbul Otogarı’nda hayal kırıklığına yol açtı. Yükselen enflasyon, akaryakıttaki zam fırtınası ve artan maliyetler yurttaşı memleketine gitmekten alıkoyarken firmaların daha az otobüs çıkarmasına neden oldu.

Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan, salgın yasaklarının azalması sonrası ilk bayram olması nedeniyle yoğunluk olduğunu belirtse de eski günleri aradıklarını vurguladı. Özcan, şöyle devam etti: “Geçen perşembe 1363, cuma ise 1500 araç çıktı otogardan. Eski bayramlarda günde 2 bin 500 aracın çıktığını biliyoruz. Akdeniz’e yoğunluk daha fazla. Karadeniz’e Trabzonspor maçından dolayı yoğunluk var. Antep, Adana’ya Suriyelilerin yasaklarından dolayı eski yoğunluk yok.”

18 BİN TL YAKIYOR

Şehirlerarası bilet fiyatlarına zam yapmak istemediklerini de belirten Birol Özcan, “Mazotun fiyatının artması nedeniyle mecburen zam yapıyoruz. Kamunun özel sektörle rekabet etmemesi lazım. Mazottaki ÖTV, biletteki KDV’nin indirilmesi lazım. Zam taraftarı değiliz ama bir otobüs 18 bin lira mazot yakıyorsa bunun karşısında ne yapacaksın” dedi. Ekonomik krizden dolayı insanların güçlerinin olmadığını belirten Özcan, şuna dikkat çekti: “Eskiden insanlar büyüklerinin elini öpmeye gittiği zaman oradan yiyecek getirirdi. Öyle gidiş geliş de kalmadı.”