Togg 24 saatte 1 yıllık üretimden fazla sipariş aldı
2024 yılına kadar 20 bin adet üretim yapacağı açıklanan Togg, T10X modeli için 24 saatte 22 bin 150 adet sipariş aldı. Yapılan üretim planı doğrultusunda sipariş edilen araçların bir kısmı ancak bir yıl sonra teslim edilebilecek.
Togg, ay sonundan itibaren teslimatlara başlayacağını bildirdi. Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweet'te, 24 saatte 22 bin 150 adet T10X ön siparişi alındığı açıklandı.
Resmi Twitter hesabından paylaşılan tweet'te, anlık Togg Teknoloji Kampüsü'nün görüntüleri de paylaşıldı.
Togg'dan yapılan açıklamada 2024 yılına kadar 20 bin adet araç üretileceği aktarılmıştı.
TESLİMATLAR UZADI
20 bin adetlik araç için belirlenen fiyat, yüksek taleple karşılandı ve bir günde bir yıllık üretimden fazla sipariş alındı.
Bu da aracı ilk gün sipariş edenler de dahil olmak üzere pek çok kişinin aracı en az 1 yıl bekleyeceğini ortaya çıkardı.
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