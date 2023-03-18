Togg 24 saatte 1 yıllık üretimden fazla sipariş aldı

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 12:27

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 12:29

Togg, ay sonundan itibaren teslimatlara başlayacağını bildirdi. Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweet'te, 24 saatte 22 bin 150 adet T10X ön siparişi alındığı açıklandı.

Resmi Twitter hesabından paylaşılan tweet'te, anlık Togg Teknoloji Kampüsü'nün görüntüleri de paylaşıldı.

Togg'dan yapılan açıklamada 2024 yılına kadar 20 bin adet araç üretileceği aktarılmıştı.

TESLİMATLAR UZADI

20 bin adetlik araç için belirlenen fiyat, yüksek taleple karşılandı ve bir günde bir yıllık üretimden fazla sipariş alındı.

Bu da aracı ilk gün sipariş edenler de dahil olmak üzere pek çok kişinin aracı en az 1 yıl bekleyeceğini ortaya çıkardı.