Togg için ön siparişler açıldı
İlk teslimleri nisan ayında yapılacak Togg ön siparişe açıldı.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), yıllardır beklenen otomobilini tanıttıktan sonra, şimdi de ön siparişler için başvuruları kabul etmeye başladı.
Başvurulara yoğun ilgi gösterilirken Togg, 2023 yılında toplam 20 bin araç teslim etmeyi hedefliyor.
Togg için başvuru ücreti olarak 60 bin TL talep ediliyor. En ucuz modelin fiyatı ise 953 bin TL olarak belirlenmiş durumda.
Togg'un 3 farklı versiyonu bulunurken, araçlar 6 farklı renk seçeneğiyle sunuluyor.
TOGG RENK SEÇENEKLERİ
Gemlik, Anadolu, Kula, Kapadokya, Oltu ve Pamukkale isimli renk seçenekleri arasından seçim yapılabiliyor.
Togg'un Türkiye'nin otomobili olması nedeniyle, aracın üretimi Türkiye'de gerçekleştiriliyor.
Şirket, bu hamlesiyle hem Türkiye'nin otomobil üretim kapasitesini artırmayı hem de otomotiv sektöründe yerli bir markanın varlığını sürdürmeyi hedefliyor.
2022 yılında seri üretime geçen Togg'un ilk teslimleri nisan ayında yapılacak.
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