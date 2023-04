Tok (Togg) ve soğan

25 Nisan 2023 Salı

AKP’nin başkan vekili Numan Kurtulmuş doların 19.3782 TL, Avro’nun 21.4486 TL, altının gramının 1267.3360 TL olduğu gün “Biz Togg diyoruz adamlar soğan diyor. Biz TCG Anadolu diyoruz, adamlar sarımsak diyor” demiş... Ama bir özlü sözümüz de şöyle buyurur: “Dam üstünde saksağan vur beline kazmayı!”

3 Kasım 2002’de AKP’nin iktidara geldiği gün dolar 1.67 TL, Avro 1.66 TL düzeyindeydi. O tarihte, bir çeyrek altının alabildiği parayla, bugün bir kilo soğan alınabiliyor. Amma R.T. Erdoğan, soğanı zumzukla ezmeden yemeyeni adam saymıyor!

Otomobil ile soğanı kendi aralarında toplayıp çıkaran bu keskin zekâlı adam kimdir diye bilgisayarda araştırma yaptım. Meğer ülkemizin tanınmış âlimlerinden Cumhuriyet döneminde latin harfleriyle yazılmış ilk ilmihal kitaplarından Âmentü Şerhi’nin müellifi, İstiklal Savaşı gazilerinden merhum Binbaşı Numan Kurtulmuş’un torunu, birçok vakıf ve hayır kurumunun öncülerinden merhum doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş’un oğluymuş.

Lise eğitimini İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde, lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamlamış. 1990-1993 yıllarında ABD’de Cornell Üniversitesi New York State School of Industrial & Labor Relations’ta misafir öğretim üyesi olarak bulunmuş. 1992 yılında iktisat doktoru, 1994’te İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde doçent unvanını almış. 2004 yılında profesör olmuş. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde uzun yıllar sosyal siyaset ve insan kaynakları yönetimi konularında dersler vermiş. 1998 yılında siyasete girerek Fazilet Partisi İstanbul İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu üyesi olarak görev yapmış. 2001 yılında Fazilet Partisi’nin kapatılmasının ardından Saadet Partisi’ne katılmış. 26 Ekim 2008’de Saadet Partisi Genel Başkanı seçilmiş. 1 Ekim 2010 tarihinde Saadet Partisi’nden ayrılarak 1 Kasım 2010 tarihinde Halkın Sesi Partisi’ni (HAS Parti) kurmuş. 19 Eylül 2012’de “bütünleşme sebebiyle fesih” kararı alarak AKP ile birleşmiş. 4 Ekim 2012’de AKP’nin ekonomi işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine getirilmiş.

Pek güzel ve aferin! Bunca tahsilden sonra, AKP’nin ekonomi işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine getirilince, ABD’de öğrendiği ne varsa tamamını unutup R.T. Erdoğan’ın çırağı olmuş. Ne de olsa ikisi de imam hatip medresesinden ulema çıkışlı...

Aç insanlamızın soğan yerine otomobil yiyerek karın doyurmamasını kınayan, koskoca Cornell Üniversitesi’nde ders vermiş olan N. Kurtulmuş, AKP tarafından Altındağ Kültür Sarayı’nda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, 14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimlerin Türkiye’nin gündeminde olduğunu belirterek “14 Mayıs Türkiye’nin kader seçimlerinden birisidir. 14 Mayıs sadece Türkiye’de kimin cumhurbaşkanı olacağının ya da parlamentoda hangi milletvekillerinin milletvekili olacağının tespiti ve tayini seçimi olmasının çok ötesinde Türkiye’nin bir istikamet tayini seçimidir” demiş.

Der, der ama Bay Kurtulmuş’a göre Türkiye, AKP sayesinde, 2002’den bu yana istikametini seçmemiş de 14 Mayıs 2023 seçimini kazanırsa seçecekmiş. Ancak muhteremin AKP’de olan değişimden bile haberi yok. AKP, açıkladığı seçim vaatleriyle “Siz zahmet etmeyin, sizin yerinize biz yaparız” anlamına gelecek şekilde, Millet İttifakı’nın vaatlerini ganimet sayıp el koymuş:

-Kamu personeli alımlarında, yazılı sınavda yüksek not alan adayları sözlüde eleyip kendi yandaşlarını kayırmaktan vazgeçeceklermiş... Ama huylu huyundan nasıl vazgeçecek? Zaten bir süre sonra bir mülakatın sonuçlarını açıkladılar!

Barış Pehlivan kardeşimizin 16 Nisan 2023 tarihli Cumhuriyet gazetesinde “Erdoğan’ın ‘müjdesinden’ bir gün önce” başlıklı yazısı bir mülakatla ilgili: Ali Serttaş adında biri, taban puanı 70 olan yazılı sınavda 71.5 puan almış ve mülakata girmeye hak kazanmış. Mülakatta zihni açılıp bülbüle dönen Ali Serttaş neredeyse bütün sorulara cevap vererek 81.2 puanla kaymakam olmaya hak kazanmış. Ali Serttaş’ın mülakatta zekâsının açılmasının nedeni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu!

Devşirme otomobil yapıyorsunuz ama millette alacak para yok! TCG Anadolu diye bir gemi yapıyorsunuz ama halk patates ve soğan yiyemiyor! Ve yaptığınızla utanmadan böbürleniyorsunuz!