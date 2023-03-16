Togg ve Bosch Car Service arasında işbirliği

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 13:42

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 13:42

Dijital ve fizikseli hibrit bir yapıda birleştirerek kullanıcılarla doğrudan temas yöntemini seçen Togg, kendi servis noktalarının yanı sıra Bosch Car Service ile de işbirliği yaptı. Böylece Togg, tamamen kendi bünyesinde yer alacak servis temas noktalarıyla birlikte anlaşmalı Bosch Car Service'ler ile de yayılımını genişleterek tüm Türkiye'de 20'den fazla noktada kullanıcılarına hizmet sunacak.

İlk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa-Gemlik'te deneyim merkezleri açan Togg, İstanbul, Ankara, Bursa-Gemlik, İzmir, Adana, Samsun, Diyarbakır, Erzurum, Antalya ve Kayseri'de servis ve teslimat noktaları açmayı sürdürüyor.

Togg, kendi servis noktalarının yanı sıra güçlü iş birlikleriyle de servis ağını genişletiyor.

150 ülkedeki 16 binden fazla servisiyle Bosch Car Service ile işbirliğine imza atan Togg, kullanıcıları için kendi servis merkezlerinin yanı sıra anlaşmalı Bosch Car Service'lerden de nitelikli hizmet sağlayacak.

"KULLANICILARA DAHA VERİMLİ BIR DENEYİM YAŞATMAYI HEDEFLİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, küresel rekabette kullanıcıya daha yakın olan şirketlerin daha başarılı olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz de akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla doğrudan buluşturuyor, satışları doğrudan kendimiz organize ediyoruz. İlk akıllı cihazımız T10X’i kullanıcılarımızla buluşturmanın heyecanını yaşarken, satış ve satış sonrası çalışmalarımızı da hızla tamamlıyoruz. Türkiye’nin 7 bölgesinde 10'u sabit, 8'i gezici, 18 deneyim merkezi ile sabit ve mobil servis noktalarımızı açmaya devam ediyoruz.

Bir yandan kendi servis yatırımlarımızı sürdürürken, diğer yandan da yerel ve küresel ölçekte bağımsız servis sağlayıcılarla işbirliği fırsatlarını değerlendiriyoruz. Bu kapsamda elektrifikasyon dönüşümünü başlatmış, yüksek teknik donanıma sahip, yerel ve küresel anlamda yaygın bir hizmet ağı kuran araç bakım ve onarım servis ağı Bosch Car Service'leriyle işbirliğimizi başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizdeki yayılımımızı destekleyecek bu işbirliğinin, kullanıcılara daha hızlı, etkin ve verimli bir servis deneyimi için değerli bir katkı sunacağına inanıyoruz. Özellikle kullanıcı odaklılık, batarya teknolojileri ve bağlantılı teknolojiler noktasında da Bosch Car Service'ler ile değer yaratacağımıza inanıyoruz. Esnek servis ağımız, mobil servislerimiz ve bu alandaki güçlü iş birliklerimizle kullanıcılarımıza en iyi deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz."