TOGG yıl sonuna kadar en az 50 istasyon kurmak zorunda

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 00:00

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu'nun (TOGG) kurduğu elektrikli şarj istasyonu şirketi Togg Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Bilindiği üzere TOGG, tamamen elektrikli otomobil olarak karşımıza çıkıcak.

Shiftdelete'nin haberine göre, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklama ile şarj istasyonları için bir şirket kurulduğunu ve bu şirketin lisans alarak Türkiye'nin dört bir yanına istasyon kuracağını söylemişti. Bundan sonraki süreçte istasyonlar kurulacak ve TOGG'un şarj ihtiyacının karşılanması sağlanacak.

Edinilen bilgilere göre Türkiye'de şu an için 3.500 adet elektrikli otomobili aynı anda şarj edebilecek kadar soket bulunuyor. Bu sayı, 2023'te, yani 1 yıl içerisinde yaklaşık 4 katına çıkacak. Tahminlere göre 2023 itibarıyla 12 bin 500, 2025 itibarıyla 30 bin, 2030 itibarıyla 160 bin adet soket, Türkiye sınırları içerisinde hizmet veriyor olacak. Bu tahminlerin gerçekleşmesi için önemli bir şart koşan EPDK'nın kurallarına göre işletmeciler, lisans aldıktan sonraki 6 ay içerisinde en az 50 şarj istasyonu kurmaları gerekecek.