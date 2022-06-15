TOGG'dan fiyat açıklaması
TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş, gelecek yıl mart ayından itibaren satışa sunulması hedeflenen TOGG için "Zamanı geldiği zaman biz de kendimizi pazarda konumlandıracağız. Bizim söylemimiz ve iddiamız şu; biz kimlerden pazar payı alacağımızı biliyoruz" dedi.
Zaman zaman sosyal medya üzerinden bilgilendirme yaptıklarını belirten TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş, temmuz sonu ağustos başında deneme üretimlerinin başlayacağını kaydetti.
Karakaş, "Bu şu anlama geliyor, hatlarımızda ilk defa bir üretim yapacağımız için 'araçlarımızı nasıl üreteceğimizi' öğreniyoruz. Belli müddet sonra da bu süreçleri dondurup artık burada yüksek aletlerde, kaliteli araç üretebiliriz diyeceğiz. Bu da hesaplarımıza göre, ekim sonu kasım başında olacak. Ekim sonu kasım başında seri üretime hazırız ama bu seri üretimi anında yapabileceğiz anlamına gelmez. Seri üretim yapıp pazara, trafiğe çıkacağız anlamına gelmez" diye konuştu.
Ürettikleri araçların Avrupa'daki sertifikasyon merkezlerinde testlerini tamamlayacaklarını dile getiren Karakaş, "O testlerin de tamamlanması bazen 3 ay, bazen 5 ay sürer. Özellikle 2022'de siber güvenliğe yönelik regülasyonların değişmesi nedeniyle orada o süreci takip ediyoruz. Hesaplarımıza göre önümüzdeki senenin martında trafiğe çıkabilecek şekilde sertifikasyonlarımızı tamamlayarak çıkmış, hareket etmiş olacağız" bilgisini paylaştı.
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