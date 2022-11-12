TOGG'dan ön sipariş açıklaması
TOGG tarafından ön siparişlere ilişkin açıklama yapıldı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ön sipariş sürecinin Şubat 2023 itibarıyla başlatılacağı belirtilerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almadığımızı yinelemek isteriz" denildi.
TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ön sipariş sürecinin Şubat 2023 itibarıyla başlatılacağı anımsatılarak, şunlar kaydedildi:
"O tarihe kadar kullanıcılarımızı merkeze aldığımız #USECASEMobility vizyonumuza uygun bir şekilde sizleri sürece ilişkin bilgilendirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almadığımızı yinelemek isteriz. Togg hakkındaki tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi, Togg tarafından açıklanmayan bilgilere itibar etmemenizi önemle rica ederiz."
Kamuoyunun bilgisine. pic.twitter.com/Qbsmyy6FDg— Togg (@Togg2022) November 12, 2022
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