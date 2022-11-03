Erdoğan açıkladı: TOGG siparişi veren ilk devlet başkanı belli oldu

03 Kasım 2022 Perşembe, 08:18

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, A Haber, ATV, A Para ve A News'in "Gündem Özel" ortak canlı yayınında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TOGG satışa sunulduğunda rekabetçi olacak. Piyasaya çıktığı anda kendi sınıfındaki araçlarla fiyat anlamında rekabet edebilecek. Zira buradaki babayiğitler sırada, masada oturan adamlar değil. Hepsi ülkenin sivrilmiş, saygın iş adamları. Oturacağız onlarla değerlendirmesini yapacağız ve mart ayında yollara çıkmadan önce fiyat tespitini yapıp ona göre de adımımızı atacağız" dedi.

TOGG'un 5 ayrı model üretiminin olacağını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu üretimlerin içerisinde vatandaşımızın önüne seçenekler sunuyoruz. Bu seçeneklerle birlikte hangisini beğenirse onu alacak. Sadece otomobil değil, renklerde de seçenekler var. Dikkat ederseniz arkadaşlar renklerde de derslerine iyi çalıştılar. Hepsine değişik bir yeri koydular. Kapadokya'sından Oltu'suna varıncaya kadar yalnız bir tane eksik bırakmışlardı. O da Karadeniz. Karadeniz'de, 'Rize mi olsun, Ayder mi olsun?' dedik çalışın, getirin. Çünkü yeşil eksik. Yeşilin olmadığı bir çeşit olamaz. Niye? Türkiye, yeşiller ülkesi"

TOGG SİPARİŞİ VEREN İLK DEVLET BAŞKANI 'ALİYEV' OLDU

Eşi Emine Erdoğan'ın TOGG'un kırmızı rengini seçtiğini, bu nedenle kırmızı araçta karar kıldıklarını dile getiren Erdoğan, "İkinci bir teklif geldi. O da İlham Aliyev'den. 'İki araba ben istiyorum. İkinci ve üçüncü bana. Bunun birini makamda kullanacağım, bir tanesini de daireye.' dedi. Hatta bugün bile telefonla görüşmemizde hemen bana bunu hatırlattı. Renk konuşmadık. Zannediyorum onu Mihriban Hanım'la görüşür, ona göre bize haber verir." dedi.