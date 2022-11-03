Erdoğan'dan TOGG paylaşımı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la yaptığı TOGG sürüşünün videosunu sosyal medya hesabından yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
03 Kasım 2022 Perşembe, 15:17
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOGG'un banttan indirildiği güne ilişkin bir video paylaştı. 

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’ın da bulunduğu sürüşün videosunu paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

"İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz, işte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı… İşte Türkiye Yüzyılı."


Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan TOGG

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