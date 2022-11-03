Erdoğan'dan TOGG paylaşımı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la yaptığı TOGG sürüşünün videosunu sosyal medya hesabından yayınladı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOGG'un banttan indirildiği güne ilişkin bir video paylaştı.
Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’ın da bulunduğu sürüşün videosunu paylaştığı mesajda şunları kaydetti:
"İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz, işte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı… İşte Türkiye Yüzyılı."
İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz, işte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı… İşte Türkiye Yüzyılı. ???? pic.twitter.com/tJfmQL1VHe— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 3, 2022
Video Haberler
- Hırsız çaldığı paranın 50 bin TL’sini geri getirdi
- Finans Analisti İslam Memiş tarih verdi
- Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı
- Türk denizaltısının Boğaz'dan geçiş görüntüleri
- Eski çelik çaydanlıklar hayat buluyor
- Serpme kahvaltı devri bitiyor
- Görenler şoke oldu
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Yumurtalar yurt dışında 150 lira
- Havadan Kuduz aşılı müdahale
En Çok Okunan Haberler
-
- Son Dakika: TÜİK ve ENAG ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı
- Baronun kucağına oturan ‘reisçi’
- Yöneylem Araştırma ortaya koydu: Erdoğan üç isme karşı kaybediyor
- CHP'den istifa eden Aslı Baykal'dan yeni açıklama: 'Partide artık yerimin olmadığını görüyorum'
- Kemal Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronlarına seslendi: Kafalarını koparacağım
- Kulisler hareketlendi... AKP'li bazı milletvekilleri istifayı düşünüyor
- Son Dakika: Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
- İmamoğlu'na bir suikast ihbarı daha: '8 kişilerdi, hepsi silahlılardı...'
- Popüler kuru şampuanlarda kanserojen madde tespit edildi
- 2023 için yeniden değerleme oranı belli oldu