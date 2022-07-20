TOGG'un Sedan modeli İstanbul'da sergilenmeye başladı

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:20

Ocak ayında ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen teknoloji dünyasının buluşma noktası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) sergilenen yerli otomobilin "Konsept Akıllı Cihaz" olarak isimlendirdiği TOGG’un Sedan modeli İstanbul’da sergilenmeye başlandı.

TOGG'un Twitter hesabından, “Yüz yüze mi görüşsek?" şeklinde bir paylaşım yapılmıştı. Bugün de yeni bir paylaşım yapılarak, “Teknoloji dünyasının buluşma noktası Tüketici Elektroniği Fuarı #CES2022’de global sahneye çıkan ve gelecekte kullanacağımız #Togg teknolojilerini sergilediğimiz Konsept Akıllı Cihazımız bugünden itibaren Zorlu Center’da sizlerle yüz yüze görüşmeyi bekliyor” denildi.

Sergilenen araçla ilgili olarak da şu bilgiler paylaşıldı:

“DİNAMİK VE YENİLİKÇİ BİR FASTBACK

TOGG’un ‘Konsept Akıllı Cihaz’ olarak isimlendirdiği vizyon otomobili, TOGG DNA’sında bulunan stilistik özelliklerin korunduğu, dinamik ve yenilikçi bir fastback. Stil konseptinin temelini, kaslı arka tasarım ve ön farlardan başlayıp aracın profilini güçlendirerek arkaya kadar uzayan omuz çizgi oluşturuyor. Otomobil üzerinde bulunan aydınlatmalı TOGG logosu ise Doğu ve Batı’nın birlikteliğini simgeliyor.

İÇ TASARIMDA DA KULLANICI DENEYİMİ ÜST SEVİYEYE TAŞINIYOR

Murat Günak liderliğinde TOGG tasarımcıları tarafından geliştirilen ve Pininfarina stüdyolarında üretilen cihazdaki ön cam, doğuştan elektrikli mimariyle uyumlu olacak şekilde neredeyse baştan tasarlanırken, jantlar TOGG DNA'sına ait çok kollu stilize edilmiş lale özelliğini taşımaya devam ediyor. Menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renge sahip Akıllı Cihaz’da, dış tasarımın yanı sıra iç tasarım ve yolcuların kabin deneyimi de bir üst seviyeye taşınıyor. İçeride C SUV’un tasarımına sadık bir yaklaşım izlenmesine rağmen, direksiyon simidi, sportif ve zarif bir tasarımla baştan yaratılmış durumda. İç mekânda entegre emniyet kemerlerine sahip 4 adet tekli koltuk yer alıyor ve orta sütunu ortadan kaldıran tasarımla kapılar bir kitap gibi açılıyor. Ön koltuklarda açık renk deri kullanılırken, arka koltuklarda koyu renk tercihi göze çarpıyor. Emniyet kemerlerinde ise özgünlüğü vurgulamak için açık mavi renk tercihi dikkat çekiyor.

2022 YILI SON ÇEYREĞİNDE SERİ ÜRETİME HAZIR

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan TOGG, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Uluslararası teknik yeterlilik (homogolasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki doğuştan elektrikli SUV pazara çıkacak. Ardından yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. Togg, 2030’a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.”