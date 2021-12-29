Yerli otomobil projesi TOGG’un prototipi Gebze’de tanıtıldı

29 Aralık 2021 Çarşamba, 04:00

Türkiye’nin yerli otomobil hayali 60 yıl öncesine uzanıyor. Türkiye’de tasarlanan ve üretilen ilk otomobil 1961 yılında, dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in talimatıyla, Eskişehir Demiryolu Fabrikası’nda üretilmişti. 129 günde üretilen otomobil neden yürümedi de yolda kaldı, gerçek anlamda bilinmiyor.

Otomobil endüstrisi Türkiye’de 100 yıldır var. Ford’la birlikte başlayan üretimde 1 milyona yakın otomobil üretimi gerçekleştiriliyor. Üretimde yerlilik oranı da yüzde 60’ların üzerinde. Türkiye, bu güçlü endüstriye rağmen yerli üretimden vazgeçmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu üretimi yapacak babayiğit arayışına girdi. Aradığı 5 babayiğit 2017 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde bulundu ve Türkiye Otomobili Girişim Grubu kuruldu. 2018’de ise Bosch Grubu Üst Düzey yöneticilerinden Gürcan Karakaş’ın, Togg’a gelmesiyle hızlı bir süreç başladı.

Önceki akşam Togg’un Gebze’deki tesislerinde Tuncay Özilhan, Ahmet Zorlu, Ethem Sancak’ın hisselerini alarak ortak olan Fuat Tosyalı, Kök Grubu ve Turkcell yöneticilerinden oluşan beş babayiğit ile bir grup gazeteci bir araya geldik. Otomobilin prototipini inceledik.

Karakaş, dünyada otomobil sektörünün dönüşümün eşiğinde olduğunu söylüyor ve “Sanayi Devrimi’ni ıskalayan Türkiye, bilişim devrimini yakalıyor. Bu sadece bir otomobil değil. Akıllı bir cihaz” diyor.

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu kadar patronu bir araya getirerek bir ilki gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de yaygın anlayış küçük olsun benim olsundur. İlk kez böyle olmadı” diyor.

Prototipi birlikte incelediğimiz Tuncay Özilhan, “Fabrikayı, otomobili gördüğümde gözlerim yaşardı. Türkiye bu otomobili istiyor. Temettü ya da kâr beklentisi ile girmedik. Ayrıca Çin’de bu tür bir kuruluş 10-15 milyar dolar” diyor.

HER ŞEY PARA DEĞİL

Zorlu Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, “Her şey para değil, tarihe geçmek daha önemli. İnanmasaydık girmezdik” derken, eski babayiğit Ethem Sancak’ın hisselerini alarak ortaklardan biri olan Fuat Tosyalı, “Bu işin kârı, keyfi” diyor.

- Yüzde 51 yerlilik oranını yakalayan Togg’da üretim 2022’de başlıyor.

- 2022 sonunda batarya yerli olacak. Farasis ortaklığında Siro kuruldu. Gemlik tesisinde toplamda 250 robot olacak.

- 2030’a kadar toplam 1 milyon adet araç üretim planlanıyor.